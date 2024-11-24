人生首冠激動落淚！張奕自請多投一局：就是想要證明自己

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰，張奕中繼3局無失分完美壓制日本打線，不僅幫助中華隊奪冠，更以5勝寫下12強史上最多勝投紀錄。這場勝利對去年遭日職釋出的他來說，更具特別意義。

「我人生第一次拿到冠軍。在歐力士時雖然球隊奪冠，但我沒有在名單內很可惜。這次不一樣，世界都知道台灣拿到這冠軍，真的很開心。」張奕在賽後激動地說。

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去年10月遭埼玉西武釋出後，張奕雖參加戰力外測試但未獲合約。「就是想要證明自己，」他表示，當教練原本只讓他投到兩局時，還向教練團請求多投一局，「想要贏的企圖心太強。感謝自己沒有選擇錯誤。」

面對強敵日本，張奕在登板後第一局被敲2安打後，連續抓下7個出局數。「自己沒想很多，一、二壘有跑者時保持平常心，相信自己，把每顆球都投好。抓到第三出局時很振奮，把氣勢轉到中華隊這邊。」

「我也有哭，就是有很多很複雜的心情，」在日本待了這麼久的張奕坦言，「這場比賽是個機會，我想要把握機會，讓他們知道我是可以的。」

最後，他特別感謝隊友和後勤團隊，「不只隊友，也要感謝後勤、情蒐每個人。感謝他們來到這邊，感覺這裡像台灣，好像是我們主場。」本屆轉任中繼的張奕，5場出賽合計8局無失分，締造完美防禦率0的傲人成績，用實力證明自己的價值。