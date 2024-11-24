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U18到12強奪金！王牌左投林昱珉感動哽咽：被不看好更有動力

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰，王牌林昱珉先發4局無失分完美壓制日本打線，幫助中華隊奪冠，這也是他繼2019年U18世界冠軍後，生涯第2座世界賽金牌。

開幕戰對韓國時，林昱珉投了4.2局失2分。但今天面對日本打線更顯沉穩，4局僅被敲出1支安打。「大家都做得很棒，教練團和後勤都很努力，」他謙虛表示，「至於我就是發揮該有的實力，4局而已，所有投手都做得很好。」

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當隊友轟出全壘打的那一刻，林昱珉就預感勝利即將到來：「只要哪一隊先得分，勝利就在那一方。而且我們不止一分，是四分，這對投手是很大的鼓舞。看到全壘打真的很感動，代表我們離勝利更近一步。」

外界原先不看好中華隊能撐過第一階段，但這反而激勵了年輕的林昱珉：「感謝他們這樣講，讓我有更大動力。」他特別感謝隊中學長們帶動氣氛，適時給予鼓勵。

「尤其第九局朱哥最後接到那球，我才反應過來，我們真的拿冠軍了！」從U18到12強，這位21歲投手已在國際賽累積2座世界冠軍，用實力證明台灣棒球的價值。值得一提的是，郭俊麟在2010年也是先拿到青棒世界冠軍，並再次於12強拿到世界第一。

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