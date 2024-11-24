開轟助台灣晉級　「台灣之友」手機被網友「謝」到當機！　

▲美國隊沃德。（圖／翻攝自X／@USABaseball）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽複賽，昨天（23日）美國對決委內瑞拉是關鍵一戰，若美國勝出且分差不超過8分，中華隊則可前進冠軍賽。雙方激戰到最後一局，平手局面，美國外野手沃德（Ryan Ward）砲轟富邦悍將洋將富藍戈，擊出關鍵超前轟率隊6比5擊敗委內瑞拉，「助攻」台灣晉級冠軍戰，成為新任的「台灣之友」。美國記者摩洛西（Jon Morosi）發文指出，沃德在開轟後收到大量台灣球迷的感謝訊息，導致他的手機因訊息過多而2度當機。

RYAN WARD GOES DEAD CENTER AT THE TOKYO DOME!



6-5 ???????? #Premier12 pic.twitter.com/g9EjCvKHX9 [廣告]請繼續往下閱讀... November 23, 2024

12強複賽第3天，美國與委內瑞拉正面對決，此役攸關台灣是否晉級冠軍賽，球迷格外關注，在網路上流傳各種台灣晉級所需條件。其中，若美國隊以不超過8分差距擊敗委內瑞拉，中華隊將以優質率（TQB）優勢晉級冠軍賽。

美國與委內瑞拉一役，比賽進行的你來我往，美國隊在7局前以5比2領先，但委內瑞拉打線在8局展開攻勢，靠著卡斯蒂略（Diego Castillo）的代打三分全壘打，一舉追平比分5比5。

9局上，委內瑞拉換上效力富邦悍將的終結者富藍戈，美國沃德擊出關鍵陽春全壘打，美國以6比5取得勝利，中華隊也成功晉級冠軍賽。

賽後，擊出關鍵全壘打的沃德被台灣球迷戲稱為「台灣之友」。美國記者摩洛西今日稍早在個人X上發文，指出沃德告訴他，「他在開轟後收到大量台灣球迷的感謝訊息，導致他的手機因訊息過多而2度當機。」