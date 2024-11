開轟助台灣晉級　「台灣之友」手機被網友「謝」到當機！　

▲美國隊沃德。(圖/翻攝自X/@USABaseball)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽複賽,昨天(23日)美國對決委內瑞拉是關鍵一戰,若美國勝出且分差不超過8分,中華隊則可前進冠軍賽。雙方激戰到最後一局,平手局面,美國外野手沃德(Ryan Ward)砲轟富邦悍將洋將富藍戈,擊出關鍵超前轟率隊6比5擊敗委內瑞拉,「助攻」台灣晉級冠軍戰,成為新任的「台灣之友」。美國記者摩洛西(Jon Morosi)發文指出,沃德在開轟後收到大量台灣球迷的感謝訊息,導致他的手機因訊息過多而2度當機。

12強複賽第3天,美國與委內瑞拉正面對決,此役攸關台灣是否晉級冠軍賽,球迷格外關注,在網路上流傳各種台灣晉級所需條件。其中,若美國隊以不超過8分差距擊敗委內瑞拉,中華隊將以優質率(TQB)優勢晉級冠軍賽。

美國與委內瑞拉一役,比賽進行的你來我往,美國隊在7局前以5比2領先,但委內瑞拉打線在8局展開攻勢,靠著卡斯蒂略(Diego Castillo)的代打三分全壘打,一舉追平比分5比5。

9局上,委內瑞拉換上效力富邦悍將的終結者富藍戈,美國沃德擊出關鍵陽春全壘打,美國以6比5取得勝利,中華隊也成功晉級冠軍賽。

賽後,擊出關鍵全壘打的沃德被台灣球迷戲稱為「台灣之友」。美國記者摩洛西今日稍早在個人X上發文,指出沃德告訴他,「他在開轟後收到大量台灣球迷的感謝訊息,導致他的手機因訊息過多而2度當機。」

Ryan Ward told me he received so many thank you messages from fans in Taiwan after yesterday's home run that his overwhelmed cell phone shut down.



Twice.



The Premier12 is so great.