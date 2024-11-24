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台灣今晚挑戰世界首座冠軍！全力阻擋日本挑戰28連勝拚大紀錄

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，日本隊。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，日本隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

第三屆WBSC世界12強賽中，衛冕冠軍日本隊於23日以9-6擊敗台灣。雖然比賽前兩隊就已確定晉級24日的決賽，但日本隊以複賽3連勝確保第一名出線。首局靠著四棒外野手森下翔太的二分打點等攻勢拿下4分。日本隊總教練井端弘和今晚挑戰史上首次全勝紀錄奪冠。台灣推出林昱珉應戰，全力阻擋日本28連勝。

在這場兩軍都已確定晉級的前哨戰中，日本隊以「全勝衛冕」為口號，更換了6名先發打者的打線展現壓倒性實力。全隊唯一打滿全部8場比賽的四棒森下翔太，以9分打點居全隊之冠，更拿下大會最高的13分得分。儘管教練考慮到疲勞因素問他「要不要上場？」，他仍堅持「能擔任四棒的機會難得，我想上場」，最終不負所望，並表示「一定要贏得比賽成為世界第一」。

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井端在比賽中展現冷靜判斷。三局攻擊前，他召集球員開設戰術會議，因為投球計時器的啟動時間不固定，特別提醒「要提早做好打擊準備」。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

對井端而言，在東京巨蛋對戰台灣最深刻的回憶是2013年經典賽的關鍵一擊。連不懂棒球的人至今還會說，「那一戰記得很清楚」。當時在WBC第二輪，在2-3落後、第九局二出局面臨淘汰的情況下，他擊出追平安打，最終在延長賽中取得勝利。退役後，他與台灣的淵源仍深，曾在台鋼雄鷹擔任客座教練。他評價台灣，「打法接近日本，是個強勁的對手」。

面對台灣更換先發投手的情況，井端弘和只要求對方派出左投先發，希望顧及球員和工作人員已完成的賽前準備。

日本隊從開幕戰至今已8連勝晉級決賽。他表示，「決賽不在乎內容，只在乎結果。最後一場比賽，無論如何都要贏」。他將目光投向這場攸關完全優勝的日本職棒本季最終戰。

日媒報導指出，日本隊從預賽開始就保持8連勝晉級決賽。回顧12強賽歷史，2015年韓國以6勝2敗奪冠，2019年日本則是7勝1敗，如果今天決賽能夠擊敗台灣，將創下史上首次全勝奪冠紀錄。

日本擊敗台灣後以3戰全勝第一晉級冠軍戰。台灣雖然吞敗，但與委內瑞拉、美國同為1勝2敗。在相同戰績的情況下，由於台灣在相關比賽的總得失分率（TQB）為+0.209，高於委內瑞拉（+0.078）和美國（-0.280），因此以第二名晉級。 實際上，在上午賽事美國擊敗委內瑞拉，造成三隊同為1勝2敗，此時透過TQB計算，日本與台灣就已確定晉級決賽，不必等到晚上賽事結果。

這是日本隊在12強賽史上首次在同一屆賽事中與同一對手交手三次。回顧過去重要國際賽事，在2006年第一屆WBC中曾與韓國交手三次，在一、二輪連敗後，在準決賽以6-0完封對手並最終奪冠。2009年第二屆WBC更與韓國交手五次，在一、二輪各兩戰互有勝負，最後在決賽以5-3勝出完成衛冕。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世界12強棒球賽日本隊台灣森下翔太井端弘和

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