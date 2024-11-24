娶某前生子後！中華隊新手爸爸們12強大爆發　衝向金牌戰

▲中華隊新手爸爸戴培峰。（圖／戴培峰IG）

記者楊舒帆／綜合報導

古諺有一句話是「娶某前，生子後」，世界12強賽中華隊陣中，戴培峰、江國豪、曾頌恩、張政禹、李凱威等5位在一年內成為新手爸爸的球員帶來好運，紛紛在國際舞台有好表現。江坤宇也沈浸在新婚的喜悅，陳傑憲、潘傑楷則是喜迎二寶，團隊相當喜氣洋洋。

戴培峰去年12月迎來第一個兒子「鉤鉤」，預賽曾對日本敲出全壘打，目前11打數4安打，包含1轟，打擊率3成64，貢獻1打點。與林家正分擔蹲捕工作，每天與教練團開情蒐會議到深夜，沒有上場的時候也在休息是吶喊到「燒聲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江國豪今年3月兒子「菜籽」誕生，馬上迎來本季首場優質先發。入選中華隊後雖一度不被看好，但扮演稱職長中繼角色，對日本兩戰5.1局無失分，本屆合計6.1局僅失1分。

▲中華隊新手爸爸江國豪。（圖／江國豪IG）

曾頌恩4月成為新手爸爸，女兒「小芝麻」誕生後就成為「巨蛋王」，在台北大巨蛋展現好表現。他在台灣大賽就展現好手感，延續到12強成為台灣史上最年輕第4棒，為中華隊打破前兩戰4棒0安魔咒，對澳洲貢獻關鍵2打點，到東京巨蛋也對日本敲下打點，目前17打數4安打，貢獻3打點。

味全龍9月有4位「龍之子」出生，其中張政禹與李凱威都入選12強中華隊。張政禹在預賽出賽機會不多，但複賽攻守兩端都有亮眼表現，尤其對美國關鍵邊線安打帶動團隊士氣，在三壘、游擊防線也美技連連，目前15打數3安打、2打點。李凱威雖開打前調整手感不及，目前僅1安打，但也期待金牌戰若有上陣能有所發揮。

陳傑憲、潘傑楷則在今年迎接二寶，兩人12強大放異彩，成為中華隊不可或缺的人物。陳傑憲扛下隊長之責，有顏值又有領導力獲得外媒讚賞，剛入選時就曾表示：「比起身體疲累更想要擁有這份榮耀」，為國家隊付出的精神令人動容。潘傑楷則是生涯首度入選國家隊，也寫下勵志故事。

當家游擊手「小可愛」江坤宇今年宣布與交往5年多的女友結婚，升格為「人夫」的他再度在國際舞台展現優異的攻守表現。預賽對多明尼加時，面對桃猿洋投威能帝轟出全壘打，目前20打數5安打，貢獻4打點。

▲中華隊新手爸爸曾頌恩。（圖／曾頌恩IG）