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不斷更新／巨蛋王發威！曾頌恩適時長打　台灣破蛋1比4

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

委內瑞拉敗給美國之後，台灣透過對戰優質率（TQB）比較，確定晉級冠軍戰。因為戰局已定，台灣決定將王牌林昱珉放到冠軍戰，今晚對日本之役，選擇其他投手先發應戰。不過大會規定，左投只能換左投，由陳柏清「中0日」打頭陣。目前日本4比1領先。

針對今天中華隊更換先發投手，中華隊表示今日下午總教練已先親自向大會與日本隊總教練提出預告先發調整為陳柏清。

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1局上，日本由早川隆久先發，陳晨威二壘滾地球出局，林立三振，曾頌恩擊出游擊滾地球遭刺殺。

1局下，陳柏清面對首名打者就被全壘打， 村林一輝本賽會首安就是全壘打。下一棒佐藤都志獲得保送上壘，辰己涼介選到觸身球，中華隊喊出暫停。仍擋不住日本攻勢，森下翔太三壘車布邊安打，再帶回兩分。佐野恵太二壘滾地球。中華隊換投。江國豪登板，紅林弘太郎擊出中外野飛球，犧牲打帶1分打點。 清宮幸太郎飛球出局。

陳柏清僅解決1人退場，隊友紛紛上前鼓勵，林家正也拍拍他的肩。

2局上，吉力吉撈．鞏冠擊出左外野安打，潘傑楷擊出外野飛球出局，江坤宇選到保送，戴培峰右外野深遠飛球遭接殺，跑者進佔三壘，岳東華遭三振。

2局下，江國豪續投，古賀悠斗遭三振，五十幡亮汰滾地球出局，村林一輝、佐藤都志也串連安打，但下一棒擊出滾地球出局。

3局上，張政禹三振，陳晨威一壘滾地球出局，林立保送上壘，曾頌恩二壘長打，率隊破蛋！

中華隊先發打線
1. 中外野手 陳晨威 
2. 右外野手 林立
3. 左外野手 曾頌恩
4. 指定打擊 吉力吉撈．鞏冠
5. 一壘手 潘傑楷 
6. 游擊手 江坤宇 
7. 捕手 戴培峰 
8. 二壘岳東華
9. 三壘手 張政禹

關鍵字： 棒球台灣中華隊世界12強棒球賽日本

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