潘傑楷穿Taiwan帽T笑稱「早有陰謀」　想讓世界看到台灣！

記者王真魚／日本東京報導

12強中華隊潘傑楷昨天對美國開轟，不僅助隊取勝，賽後特意穿著印有「Taiwan」字樣的帽T出席記者會更引起熱烈迴響。他今日賽前笑說，「早有陰謀」，直呼就是希望讓全世界看見台灣。

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）

「確實有帶那件帽T，我賽後一直穿著。」潘傑楷說明，這個想法來自於前輩陳鏞基，「之前有看基哥打全壘打，他說他是來自台灣。如果我有機會，我也想讓世界看到台灣。」

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這個舉動獲得中職副秘書長蔡其昌的支持，他在社群平台「Thread」上分享這則消息時直呼：「你怎能不愛他。」

回想入選國家隊的初衷，潘傑楷感性地說，「我記得剛被選上、確定正選時，我就說過，如果大家一直辭退的話，台灣棒球怎麼讓世界看見？很開心這次有機會讓世界看到台灣棒球。」

談到今日美國擊敗委內瑞拉，確定台灣晉級冠軍戰時，許多選手在飯店看轉播歡呼。潘傑楷透露，「最後半局有鎖定，這真的是天助台灣，新台灣之友！」

對於這趟12強之旅的精彩表現，潘傑楷謙虛地說，「連我自己都沒想過會有這樣的表現。」他強調現在要「享受最後這階段」，大家很開心、很團結，「相信每個隊友，相信彼此。」