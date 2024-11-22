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擊敗美國後迎戰日本　曾豪駒激勵：享受比賽！細節做好有機會贏

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊前一戰火力遭委內瑞拉封鎖，22日擊敗美國隊後，將面對日本隊，總教練曾豪駒鼓勵道：「細節做好，贏球機會就大。」

中華隊預賽火力全開，超級循環賽首戰卻無得分，曾豪駒坦言：「昨天比賽，大家都很想為球隊贏球，每個球員都一樣，看起來大家過度謹慎，沒辦法放開做自己。今天跟大家說，他們已經做得很棒了，要享受頂尖球賽，做好自己會得到不同收穫。」

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前3局錯過3次得點圈機會，所幸4局上把握住機會，林家正、張政禹、陳晨威關鍵安打串連攻勢。曾豪駒說：「這場比賽一開始前三局，的確我要檢討一下，他們能力沒問題，有時我們想說先搶分，反而造成選手們想太多。所幸後面大家有掌握到先馳得點的機會，在僵持之下找到突破點，身為總教練的我，以他們為榮。」

日本隊將派出早川隆久對中華隊，曾豪駒說：「有看過他，我們都知道日本投手控球、控制力都不錯。這是短期杯賽，看怎麼掌握細節，就是要享受過程，這是我們一直強調的，不用想對方有多強，既然要挑戰他們，就放開做自己。」至於明天對日本贏球的關鍵，曾豪駒說：「還是細節上面要做好，贏球機會就大。」對日本的先發投手，曾豪駒記者會後告訴台媒，「派出最好的投手。」

關鍵字： 中華隊曾豪駒日本隊美國隊世界12強賽

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