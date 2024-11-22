「要證明自己沒那麼糟！」陳晨威美技又敲長打　放下昨日三振爭議

記者王真魚／日本東京報導

台灣以8比2擊敗美國，陳晨威今天不僅有安打貢獻，還在7局上演美技，4局擊出射牆長打，賽後他直言，「也想要證明自己沒有那麼糟糕。」

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

昨天對委內瑞拉之戰，陳晨威在關鍵滿壘打席遭到三振判決引發爭議。他回顧，「看重播確實是壞球，但命運就交給裁判，他一拉弓沒有撿，就是保送，這就是天堂跟地獄的差別。」

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陳晨威選擇往前看，轉換心情，「其實不用想太多，我個人覺得這不是一個很嚴重的問題。大家怎麼看，那是他們的想法，我們在場上也會有自己的想法，當下設定、決定是那樣，就是自己要去承擔。」

談到7局下的精彩美技接殺，陳晨威解釋，「因為畢竟中南美洲選手力量比較大，又是中心打者，所以理論上都會守得比較深。那球沒有猶豫就去追，才有機會接到，其實沒有撞很大力。」

「今天不會想再去複製昨天不好的結果。」陳晨威說，「依然照著自己節奏，設定好自己要打的球。今天打出去自己心情也比較好一點，大家都想為球隊建功。」

賽後的歡呼聲特別響亮，陳晨威笑說，「因為贏球當然很開心，也會找今天表現比較好的球員出來慶祝，今天大家都表現滿好，歡呼聲也比較多次。」

對於球隊打線逐漸打開，他認為，也許是分數打進來，讓大家更放開，「打擊攻擊積極度滿好，有分數進來能帶動氣氛，這是得分的重要性。」

「從預賽到現在，得分時氣氛都很嗨，這是團隊基本就有的特質，自然而然形成。」陳晨威強調，「沒有因為是四強或對上誰而特別緊張。」