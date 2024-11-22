運動雲

>

悍將161火球男想闖日職！富藍戈曝：已找養樂多前隊友打聽

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉富藍戈。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉富藍戈。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽於21日在東京巨蛋展開超級循環賽，首戰由委內瑞拉以2比0擊敗中華隊。終結比賽的是這位31歲、最快球速達161公里的富藍戈（Anderson Franco）。曾效力韓職，目前待在富邦悍將的富藍戈表示，「如果有機會的話想要在日本投球。」

日媒《THE ANSWER》報導，在台委賽前練習時，有位委內瑞拉選手不斷與台灣隊員們相互擁抱致意。「我在這裡有很多朋友，都是很熟悉的人」，富藍戈賽後說。在台灣待了三年，他已經完全融入，賽後採訪區也有十多位台灣媒體圍繞著他，他都帶著笑容應對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

委內瑞拉對戰中華隊，富藍戈9局下2出局無人在壘時登板，只用了4球就讓第7棒江坤宇揮空三振出局，終結比賽。「我的強項是快速球，其次是變速球，我的投球風格就是積極進攻。」他的個人最快球速是在2022年創下的161公里，這仍是中華職棒的最速紀錄。本季他出賽61場，取得4勝6敗、20次救援成功，防禦率2.34的優異成績。

日媒介紹，富藍戈於2019年在美國大聯盟巨人隊出賽5場，防禦率3.38。2020年因新冠疫情影響未能出賽，2021年轉戰韓國職棒樂天巨人隊。「我非常喜歡亞洲」，在亞洲征戰四年的他顯然已經完全被這裡吸引。他的下一個目標就是日本，「如果有機會的話，我想在這裡投球」，他已經開始蒐集相關資訊。

「我在這邊有一些朋友，像是養樂多隊的歐祖納（Jose Osuna）和歐力士隊的瑟丹尼歐（Leandro Cedeno），我從他們那裡聽說了很多。他們說日本打者很聰明，而且有爆發力，一旦投失誤就會被打擊。因為他們不太會空揮，所以必須集中精神將球投在想要的位置」，對於即將面對的日本武士隊打線，他已經做好充分準備。

雖然在台灣也有應援團的加油聲，但他也很期待在日本觀眾面前投球。「我看過很多日本的比賽，每場都有3萬5千或4萬名觀眾大聲吶喊、唱歌和跳舞。在台灣雖然也有熱情的應援，但在日本會讓腎上腺素飆升，情緒也會高漲。我非常喜歡這樣的氣氛。」他將在22日對上日本隊，期待能在東京巨蛋展現他的強勁速球。

關鍵字： 富藍戈委內瑞拉棒球世界12強賽中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不斷更新／林家正追加安打！台灣7局4分7比2美國

不斷更新／林家正追加安打！台灣7局4分7比2美國

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟

潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟

熱門新聞

不斷更新／林家正追加安打！台灣7局4分7比2美國

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正追加安打！台灣7局灌4分

2峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

3陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

4台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

5台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

最新新聞

1陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

2潘傑楷炸裂！台灣連2屆對美國開轟

3中華隊破蛋「球迷搶填道歉表」全嗨翻

4中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了

5好險勇士沒簽？喬治挫傷費城淪爐主

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂　打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭

「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏　

台灣隊首戰0比2不敵委內瑞拉　苦吞13K！陳傑憲猛打賞無用

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366