悍將161火球男想闖日職！富藍戈曝：已找養樂多前隊友打聽

▲世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉富藍戈。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽於21日在東京巨蛋展開超級循環賽，首戰由委內瑞拉以2比0擊敗中華隊。終結比賽的是這位31歲、最快球速達161公里的富藍戈（Anderson Franco）。曾效力韓職，目前待在富邦悍將的富藍戈表示，「如果有機會的話想要在日本投球。」

日媒《THE ANSWER》報導，在台委賽前練習時，有位委內瑞拉選手不斷與台灣隊員們相互擁抱致意。「我在這裡有很多朋友，都是很熟悉的人」，富藍戈賽後說。在台灣待了三年，他已經完全融入，賽後採訪區也有十多位台灣媒體圍繞著他，他都帶著笑容應對。

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委內瑞拉對戰中華隊，富藍戈9局下2出局無人在壘時登板，只用了4球就讓第7棒江坤宇揮空三振出局，終結比賽。「我的強項是快速球，其次是變速球，我的投球風格就是積極進攻。」他的個人最快球速是在2022年創下的161公里，這仍是中華職棒的最速紀錄。本季他出賽61場，取得4勝6敗、20次救援成功，防禦率2.34的優異成績。

日媒介紹，富藍戈於2019年在美國大聯盟巨人隊出賽5場，防禦率3.38。2020年因新冠疫情影響未能出賽，2021年轉戰韓國職棒樂天巨人隊。「我非常喜歡亞洲」，在亞洲征戰四年的他顯然已經完全被這裡吸引。他的下一個目標就是日本，「如果有機會的話，我想在這裡投球」，他已經開始蒐集相關資訊。

「我在這邊有一些朋友，像是養樂多隊的歐祖納（Jose Osuna）和歐力士隊的瑟丹尼歐（Leandro Cedeno），我從他們那裡聽說了很多。他們說日本打者很聰明，而且有爆發力，一旦投失誤就會被打擊。因為他們不太會空揮，所以必須集中精神將球投在想要的位置」，對於即將面對的日本武士隊打線，他已經做好充分準備。

雖然在台灣也有應援團的加油聲，但他也很期待在日本觀眾面前投球。「我看過很多日本的比賽，每場都有3萬5千或4萬名觀眾大聲吶喊、唱歌和跳舞。在台灣雖然也有熱情的應援，但在日本會讓腎上腺素飆升，情緒也會高漲。我非常喜歡這樣的氣氛。」他將在22日對上日本隊，期待能在東京巨蛋展現他的強勁速球。