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32歲NBA季後賽「奇兵」宣布退休　4度延長神表現令人難忘

記者游郁香／綜合報導

2014年首輪鋒衛胡德(Rodney Hood)今(22)日宣布退休，他自2022年就消失在NBA賽場，今年2月加入灰熊所屬的G聯盟隊伍，卻因傷一直處於休戰狀態，最終被迫結束NBA生涯。32歲的胡德曾在2019年效力拓荒者期間，在西區準決賽扮演「板凳奇兵」，他在4度延長的神表現令波特蘭球迷難忘。

胡德曾在2011年贏得「密西西比州籃球先生」，他大學就讀密西西比州立大學，之後轉學到杜克，因NCAA轉學規定，他不得不在2012-13賽季作壁上觀，直到2013-14賽季才得以上陣，並在2014年投入NBA選秀，被爵士以首輪第23順位選中。

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▲拓荒者胡德。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡德在2019年西區準決賽表現神勇。（圖／達志影像／美聯社）

胡德生涯前3.5季都待在猶他，共出賽227場，其中167場先發，他在爵士的生涯場均能得13.1分、3.1籃板和2助攻，投籃命中率41.7%、三分命中率37%，他在2017-18賽季中被交易到騎士，隨隊打進2018年總冠軍賽，但克里夫蘭遭到勇士4戰橫掃。

胡德生涯的「高光」出現在2019年西區準決賽，當時改披拓荒者戰袍的他，從板凳打出驚奇，系列賽7戰有5場得分上雙，場均能得14.7分、3.1籃板，三分命中率高達5成，其中G3兩隊打到4度延長，他在最後67秒連下關鍵的7分，包括一顆超前比分的三分彈，率隊3分險勝。

▲拓荒者胡德。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡德在2019年季後賽扮演板凳奇兵。（圖／達志影像／美聯社）

在拓荒者落入2勝3敗遭金塊聽牌之下，胡德G6挺身狂飆25分，將戰線逼入搶七，最終波特蘭4勝3敗逆轉晉級西區冠軍賽，可惜遭勇士4戰淘汰。在季後賽證明自己身手的胡德，卻在2019年12月遭逢左腳阿基里斯腱撕裂重傷，之後他輾轉待過暴龍、公鹿和快艇。

胡德前一次在NBA出賽，得追溯到2022年4月11日，代表快艇出戰雷霆，之後他就消失在NBA賽場。他今年2月加入灰熊所屬G聯盟球隊，卻因傷一直處於休戰狀態，最終被迫退役，結束8年的生涯。

▲拓荒者胡德。（圖／路透社）

▲胡德2019年底遭逢重傷。（圖／路透社）

《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)今日報導，這位6呎8吋(約203公分)的鋒衛嘗試在曼菲斯疾行復出，但又一次受傷讓他決定是時候退役了，他目前正在杜克大學完成學位，希望之後轉任教職。

32歲的胡德8年NBA生涯，場均能得10.4分，2.6籃板和1.6助攻。

關鍵字： NBA拓荒者胡德

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