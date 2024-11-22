32歲NBA季後賽「奇兵」宣布退休　4度延長神表現令人難忘

Rodney Hood prend sa retraite à 32 ans.



Merci pour les émotions en 2019 et ton match héroïque en playoffs.



Bonne retraite Hoodie ♥️???? pic.twitter.com/WsxBiA1XxW — Blazers France (@BlazersFr) November 21, 2024

記者游郁香／綜合報導

2014年首輪鋒衛胡德(Rodney Hood)今(22)日宣布退休，他自2022年就消失在NBA賽場，今年2月加入灰熊所屬的G聯盟隊伍，卻因傷一直處於休戰狀態，最終被迫結束NBA生涯。32歲的胡德曾在2019年效力拓荒者期間，在西區準決賽扮演「板凳奇兵」，他在4度延長的神表現令波特蘭球迷難忘。

Let this Rodney Hood performance be a reminder to you that there are a ton of ballers in the NBA who have all the talent in the world and are tailor made for the bright lights, but due to their situation or perception...they are odd men out. He was always this good! pic.twitter.com/mfsoC4ZtGb — Ball Don't Stop (@balldontstop) May 10, 2019

胡德曾在2011年贏得「密西西比州籃球先生」，他大學就讀密西西比州立大學，之後轉學到杜克，因NCAA轉學規定，他不得不在2012-13賽季作壁上觀，直到2013-14賽季才得以上陣，並在2014年投入NBA選秀，被爵士以首輪第23順位選中。

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▲胡德在2019年西區準決賽表現神勇。（圖／達志影像／美聯社）

胡德生涯前3.5季都待在猶他，共出賽227場，其中167場先發，他在爵士的生涯場均能得13.1分、3.1籃板和2助攻，投籃命中率41.7%、三分命中率37%，他在2017-18賽季中被交易到騎士，隨隊打進2018年總冠軍賽，但克里夫蘭遭到勇士4戰橫掃。

胡德生涯的「高光」出現在2019年西區準決賽，當時改披拓荒者戰袍的他，從板凳打出驚奇，系列賽7戰有5場得分上雙，場均能得14.7分、3.1籃板，三分命中率高達5成，其中G3兩隊打到4度延長，他在最後67秒連下關鍵的7分，包括一顆超前比分的三分彈，率隊3分險勝。

▲胡德在2019年季後賽扮演板凳奇兵。（圖／達志影像／美聯社）

在拓荒者落入2勝3敗遭金塊聽牌之下，胡德G6挺身狂飆25分，將戰線逼入搶七，最終波特蘭4勝3敗逆轉晉級西區冠軍賽，可惜遭勇士4戰淘汰。在季後賽證明自己身手的胡德，卻在2019年12月遭逢左腳阿基里斯腱撕裂重傷，之後他輾轉待過暴龍、公鹿和快艇。

胡德前一次在NBA出賽，得追溯到2022年4月11日，代表快艇出戰雷霆，之後他就消失在NBA賽場。他今年2月加入灰熊所屬G聯盟球隊，卻因傷一直處於休戰狀態，最終被迫退役，結束8年的生涯。

▲胡德2019年底遭逢重傷。（圖／路透社）

《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)今日報導，這位6呎8吋(約203公分)的鋒衛嘗試在曼菲斯疾行復出，但又一次受傷讓他決定是時候退役了，他目前正在杜克大學完成學位，希望之後轉任教職。

32歲的胡德8年NBA生涯，場均能得10.4分，2.6籃板和1.6助攻。