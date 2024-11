32歲NBA季後賽「奇兵」宣布退休　4度延長神表現令人難忘

記者游郁香/綜合報導

2014年首輪鋒衛胡德(Rodney Hood)今(22)日宣布退休,他自2022年就消失在NBA賽場,今年2月加入灰熊所屬的G聯盟隊伍,卻因傷一直處於休戰狀態,最終被迫結束NBA生涯。32歲的胡德曾在2019年效力拓荒者期間,在西區準決賽扮演「板凳奇兵」,他在4度延長的神表現令波特蘭球迷難忘。

Let this Rodney Hood performance be a reminder to you that there are a ton of ballers in the NBA who have all the talent in the world and are tailor made for the bright lights, but due to their situation or perception...they are odd men out. He was always this good! pic.twitter.com/mfsoC4ZtGb