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太陽老闆盼杜蘭特待到退休　計劃明年夏天砸39億綁定他

▲▼太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

美國職籃NBA凰凰城太陽隊老闆伊許比亞計劃明年夏天開出1.2億美元（約新台幣39億元）續簽14屆NBA全明星杜蘭特（Kevin Durant），希望杜蘭特能在太陽退休。

根據路透社報導，伊許比亞（Mat Ishbia）先前表示雙方今年7月在可簽下已符條件的1年約時，都選擇避而未行。

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伊許比亞告訴美國運動頻道（ESPN）表示，雙方都對這個球季結束後續約感興趣，這也將使彼此更接近杜蘭特在太陽退休的目標。

伊許比亞告訴ESPN：「（杜蘭特）喜歡在太陽隊，我們也很高興擁有他。他本季開賽表現令人驚艷，是最有價值球員之一，我們在這個球季有個好開始。我們希望他能續約，長期與我們在一起，在太陽隊畫下球涯句點。」

▲▼太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

伊許比亞表示，今年夏天無法與杜蘭特簽2年續約，因為根據NBA規定不能這樣簽。所以想等賽季結束後討論這件事並處理。他說：「（杜蘭特）想在這裡，我們希望他在這裡，從沒有人有著不同想法而抱怨。」

杜蘭特目前合約將在2025至2026賽季結束後到期。全明星搭檔布克（Devin Booker）已與太陽以2.2億美元續約4年，目前正處於合約第1年。

杜蘭特目前小腿受傷缺陣，並未出現在太陽過去6場的陣容。太陽今年開季8勝1負，不過杜蘭特缺席後卻是1勝5負。36歲的杜蘭特本季場均27.6分，同時貢獻6.6個籃板與3.4次助攻。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特KD

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