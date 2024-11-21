陳傑憲猛打賞抽到藥檢　自責跑二壘「自殺」：對子鵬抱歉

記者王真魚／日本東京報導

中華隊今（21）日以0比2不敵委內瑞拉，隊長陳傑憲繳出單場3安猛打賞，賽後抽到藥檢。他在此戰追平12強賽連續5場敲安的隊史紀錄，但他對第4局衝二壘遭觸殺仍相當懊悔。

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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「我比較Care的是我第2個打席安打之後，跑壘那個死掉。」陳傑憲透露，當下判斷左外野手離那顆球有點距離，「沒想太多就想往二壘衝，結果在5步前被觸殺，真的是第一次遇到這個狀況。」

他自責地說，「我覺得很可惜，如果我不要死掉的話，結果來說，加上頌恩（曾頌恩）那支安打的話，我相信會有得分機會，我對自己的miss很懊惱，今天雖然表現還不錯，3支安打、1個保送，但我覺得那個狀況如果我有好好做，球隊會有不一樣的結果。」

面對委內瑞拉先發投手羅戈，陳傑憲展現優異打擊，「他今天企圖心很強，沒有囉唆，一直往好球帶攻擊。跟一般季賽感覺不太一樣，所以當下覺得不用多看球，感覺對了就要出棒。第一個打席能打到那顆曲球也是身體反應，運氣也不錯。」

談到先發投手黃子鵬的表現，陳傑憲給予高度肯定，「子鵬很穩定，中南美洲打者沒那麼好發揮，那支全壘打其實沒有很紮實，打到棒頭飛出去，他們力量真的很大。」

他也自責說道，「我是覺得比較可惜，他丟得很好，攻擊沒有給他援助，對他很抱歉，攻擊有很多機會，差了臨門一腳。」

觀察委內瑞拉頻繁換投，陳傑憲分析，「可以看出他們情蒐做得很好，針對左打換左投，右打換右投。雖然情報顯示他們控球不好，但今天不管直球或變化球都很有威力，積極攻擊好球帶。」

值得一提的是，陳傑憲本屆12強賽火燙依舊，預賽14打數就敲出8支安打，包含1轟，打擊率高達5成71。今日3安打後，個人12強連續5戰敲安，追平林智勝、王柏融和胡金龍保持的隊史紀錄。

「希望明天開始振作起來，串連攻勢做好，讓球隊有機會去贏球。」陳傑憲說。