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「王葛格你在這裡丟日本嗎？」 吳俊偉初登東蛋朝聖

▲▼世界12強棒球賽，吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊終結者吳俊偉今日首度踏上東京巨蛋，為明天複賽首戰進行備戰。這座曾是旅美傳奇投手王建民在經典賽對日本登板投球地方，讓他感受特別深刻，更直呼這裡就像電玩遊戲中常見的場景。

巨蛋飯店與球場之間有特別通道相連，讓吳俊偉驚嘆不已：「很酷耶！」與台北大巨蛋相比，他觀察到東京巨蛋似乎有更多觀眾席位。

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身為新生代投手的吳俊偉，特別向王建民請教在東京巨蛋投球的經驗。「我問王葛格你在這丟日本嗎？怎麼丟啊？很大聲餒。」他轉述王建民的回答：「真的滿大聲的。」這讓吳俊偉更加佩服王建民：「所以我覺得他可以在這裡丟球真的很厲害。」

回顧在台北大巨蛋的表現，吳俊偉謙虛地表示，「我還在努力成為一名好投手。能夠成功關門很開心，希望這次也能拿到勝利，一切都能像在台灣時一樣順利。」

談到對戰古巴時的三振，吳俊偉感性地說，「那時有聽到很多球迷很努力幫我加油，心中充滿感動，最後丟進去三振，很高興用表現回報他們。」

雖然這次在日本的觀眾支持度可能不如在台灣，但吳俊偉仍充滿信心：「我們都知道球迷會在電視機前為我們加油，帶著感恩的心，用最好表現回報他們。」

關鍵字： 中華隊吳俊偉世界12強棒球賽東京巨蛋王建民

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