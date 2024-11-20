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周天成苦戰82分鐘不敵19歲新星　山口茜奪冠後爆冷一輪遊

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣一哥周天成。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今(20)日出戰中國大師賽首輪，碰上年僅19歲的法國新星拉尼耶(Alex Lanier)，苦戰了82分鐘，仍以17比21、21比18、13比21落敗，意外止步32強。不過今日更大的冷門是剛在熊本大師賽封后的日本一姐山口茜，她拿下首局後突然當機，總局數1比2遭逆轉，本季第2度一輪遊。

周天成在超級750系列中國大師賽首輪與法國新星拉尼耶展開生涯第4次對決，過去3次，小天取得2勝1敗，前一次是10月的北極公開賽，當時雙方激戰87分鐘，才由小天以2比1取勝。

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世界第9的周天成今日開賽就遇上亂流，一度連掉11分，以17比21讓出首局，好在他第2局及時回穩，與對手形成拉鋸，雙方打到18平後，小天連下3分，以21比18扳回1局，可惜小天決勝局沒能延續這股逆轉氣勢，以8比11進入技術暫停。

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

暫停過後，周天成還是沒能追上比數，反倒分差被越拉越開，最終就以13比21敗下陣來，宣告無緣16強。

今日更大的冷門出現在女單賽場，世界第4的日本一姐山口茜，上周才剛在熊本大師賽封后，本站首輪對上生涯從沒贏過她的丹麥好手布里夏特(Mia Blichfeldt)，雙方過去10次對戰，都由小茜勝出，這一戰首局，小茜也以21比14輕鬆拿下。

未料接下來2局，場上局面反轉，山口茜第2局被打出13比5的猛攻，儘管幾度追平比數，仍以17比21讓出。小茜決勝局開局就連失5分，雖然她回敬一波11比0反擊，取得16比10、6分領先，接下來卻再次斷電，連丟了9分，以17比21意外遭逆轉落敗，爆冷一輪遊。

這是山口茜本季第2度首輪出局，前一次是她在日本公開賽奪冠後，下一站在南韓公開賽首戰就吞敗，今年狀態起伏較大。

▲▼日本一姐山口茜。（圖／VCG）

▲日本一姐山口茜。（圖／VCG）

關鍵字： 羽球BWF中國大師賽周天成山口茜

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