林昀儒年終賽「先聽牌」卻遭逆轉　與鄭怡靜雙雙無緣8強

▲台灣桌球一哥林昀儒、德國華裔名將邱黨。（圖／取自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

WTT年終總決賽今(20)日在日本福岡點燃戰火，台灣桌球一哥林昀儒男單首輪對上德國華裔名將邱黨，以11比6、11比7連下2局聽牌後，卻以5比11、8比11被連追2局，雙方在第5局決勝負，小林一度從6比9逆轉取得賽末點，可惜遭到化解，雙方一路打到13平，小林最終以13比15敗下陣來，總局數2比3無緣8強。

林昀儒今年因為缺席部分WTT賽事，有2站賽事積分被賦零，在去年法蘭克福冠軍賽奪冠積分被扣除後，他的排名一度跌到個人5年新低的第14，本周回升到第13，第4度來到年終總決賽舞台，過去3次他僅有2022年曾挺進8強，其餘2次都止步首輪。

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林昀儒年終賽男單首輪碰上世界第12的德國華裔名將邱黨，兩人才在法蘭克福冠軍賽16強交手過，當時小林鏖戰5局辛苦出線。兩人今日展開第3次對決，開賽拉鋸後，小林逐漸掌控比賽節奏，在5比5後連下6分，以11比6先下一城。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

進入第2局，林昀儒延續首局好手感以3比1開局，依舊沒給對手太多反擊機會，再次以10比5取得5個局點，儘管被邱黨化解了2個，仍以11比7連拿2局率先聽牌。

第3局，已經退無可退的邱黨打出6比1攻勢，遇上亂流的林昀儒雖試圖追分，仍被對手以10比5逼出5個局點，小林以5比11讓出此局，總局數2比1領先。

來到第4局，林昀儒又陷入3比7落後，儘管一度逼近到5比7，還是沒能翻轉戰局，被對手以10比6取得4個局點，小林化解了2個，還是以8比11連續掉了2局，雙方要在第5局決勝負。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

第5局，林昀儒在2比3後喊出暫停，隨後他連下3分，以5比3超前，可惜沒能拉開差距，雙方中段回到6比6，小林接著連掉3分，落入6比9的危機，所幸他發揮韌性，局末追成了9比9，再以10比9率先取得賽末點，可惜被化解。

兩人一路打到13平仍難分勝負，林昀儒在關鍵時刻連掉2分，以13比15遭到逆轉，宣告無緣8強。

世界第9的台灣一姐鄭怡靜，稍早在女單首輪強碰世界第3的中國女將王藝迪，以9比11、13比11、4比11、5比11，總局數1比3敗下陣來，苦吞對戰6連敗，不過學姊接下來還將與李昱諄出戰女雙賽事，兩人去年曾挺進4強。