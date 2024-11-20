NBA史上首人！衛少締200次大三元　約基奇等孩子出生連3場缺陣

TONIGHT RUSSELL WESTBROOK:



➡ 12 POINTS

➡ 10 REBOUNDS

➡ 14 ASSISTS

➡ 2 STEALS

➡ 1 BLOCK



Russell Westbrook now has 200 career triple-doubles. ???? pic.twitter.com/FXaj4iR7f3 — Digits Sports App (@Digits3App) November 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

金塊3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)連3場因「私人因素」缺陣，據了解，他是為了與妻子一起迎接孩子出生而暫離球隊。過去2戰在少了當家一哥都輸球的丹佛，今(20)日再戰灰熊總算一吐怨氣，以122比110取勝，本季入隊的衛斯布魯克(Russell Westbrook)還締造生涯第200次大三元，成為NBA史上首人。

▲金塊衛斯布魯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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本季前10場繳出場均29.7分、13.7籃板和11.7助攻約基奇，連續第3場高掛免戰牌，他能否在23日對獨行俠的比賽回歸，主帥馬龍(Mike Malone)也無法給出明確答案，「沒有新的消息。我們與他持續保持聯絡，時刻關注他和他妻子的情況是否一切順利。」

▲金塊總教練馬龍（左）、約基奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

在約基奇缺陣期間，金塊表現掙扎，18日在灰熊主場慘輸15分，丹佛該役團隊命中率僅41.7%，全隊發生了15次失誤，總籃板數也以39比45落後給對手。雙方今日在曼菲斯再次碰頭，先發有4人得分上雙，全隊命中率提升到48%，上半場就拉開68比57、11分領先。

本季才來到丹佛的前MVP衛斯布魯克在終場前1分17秒抓下單場第10顆籃板，締造生涯第200次大三元，他上場32分鐘，12投5中攻下12分、14助攻和10籃板，外帶2抄截、1火鍋，與飆進5顆三分拿下27分的主控莫瑞(Jamal Murray)、貢獻24分的小波特(Michael Porter Jr.)，攜手率隊以122比110止住2連敗。

▲金塊衛斯布魯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

衛少成為NBA史上首位大三元次數突破200大關的球員，他早在2021年就已經超越「大O」的羅伯森(Oscar Robertson)，登上歷史大三元榜首位，近年他從先發轉為替補，大三元次數也跟著下降，不過他仍在今日達成200次里程碑。

Russ was called for a tech after a stare down ???? pic.twitter.com/vpnl64qCL2 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2024

值得一提的是，衛少這一戰領到一次有點莫名其妙的技術犯規，第3節後段，他突破後瞪了灰熊前鋒阿爾達馬(Santi Aldama)一眼，就被裁判給了一個T，讓全場看傻。