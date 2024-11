NBA史上首人！衛少締200次大三元　約基奇等孩子出生連3場缺陣

TONIGHT RUSSELL WESTBROOK: ➡ 12 POINTS ➡ 10 REBOUNDS ➡ 14 ASSISTS ➡ 2 STEALS ➡ 1 BLOCK Russell Westbrook now has 200 career triple-doubles. ???? pic.twitter.com/FXaj4iR7f3

記者游郁香/綜合報導

金塊3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)連3場因「私人因素」缺陣,據了解,他是為了與妻子一起迎接孩子出生而暫離球隊。過去2戰在少了當家一哥都輸球的丹佛,今(20)日再戰灰熊總算一吐怨氣,以122比110取勝,本季入隊的衛斯布魯克(Russell Westbrook)還締造生涯第200次大三元,成為NBA史上首人。

▲金塊衛斯布魯克(右)。(圖/達志影像/美聯社)

本季前10場繳出場均29.7分、13.7籃板和11.7助攻約基奇,連續第3場高掛免戰牌,他能否在23日對獨行俠的比賽回歸,主帥馬龍(Mike Malone)也無法給出明確答案,「沒有新的消息。我們與他持續保持聯絡,時刻關注他和他妻子的情況是否一切順利。」

▲金塊總教練馬龍(左)、約基奇(右)。(圖/達志影像/美聯社)

在約基奇缺陣期間,金塊表現掙扎,18日在灰熊主場慘輸15分,丹佛該役團隊命中率僅41.7%,全隊發生了15次失誤,總籃板數也以39比45落後給對手。雙方今日在曼菲斯再次碰頭,先發有4人得分上雙,全隊命中率提升到48%,上半場就拉開68比57、11分領先。

本季才來到丹佛的前MVP衛斯布魯克在終場前1分17秒抓下單場第10顆籃板,締造生涯第200次大三元,他上場32分鐘,12投5中攻下12分、14助攻和10籃板,外帶2抄截、1火鍋,與飆進5顆三分拿下27分的主控莫瑞(Jamal Murray)、貢獻24分的小波特(Michael Porter Jr.),攜手率隊以122比110止住2連敗。

▲金塊衛斯布魯克(右)。(圖/達志影像/美聯社)

衛少成為NBA史上首位大三元次數突破200大關的球員,他早在2021年就已經超越「大O」的羅伯森(Oscar Robertson),登上歷史大三元榜首位,近年他從先發轉為替補,大三元次數也跟著下降,不過他仍在今日達成200次里程碑。

Russ was called for a tech after a stare down ???? pic.twitter.com/vpnl64qCL2