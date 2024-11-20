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勝騎士沒有日本簽證！緊急飛回委內瑞拉　教頭點名2投出戰

▲▼ 委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）： 。（圖／記者王真魚攝）

▲委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）（右）。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

委內瑞拉隊總教練羅培茲（Omar Lopez）今日出席賽前記者會，分享球隊備戰心得。首次率隊來到日本的羅培茲表示，「很開心第一次來到這裡，我們打出很好的比賽，球隊中有許多特色選手。」

針對王牌投手勝騎士今日缺席練習的問題，羅培茲解釋，「他目前正在委內瑞拉處理日本簽證事宜，取得簽證後會立即返回日本。」教練團已針對台灣隊規劃布局，表示羅戈、富藍戈都有機會登板。

作為A組第一晉級的球隊，羅培茲特別強調投手是球隊最大優勢，「我們的投手防禦率很低，這是贏得比賽的關鍵，特別是在最後一場比賽。雖然打擊也有所發揮，但投手控制局面的能力最為重要。」

對於明天的台灣之戰，羅培茲強調會認真以待，「每場比賽對我們來說都很重要，包括對台灣、美國和日本的比賽，我們都會好好研究對手，做好準備。」

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至於也要面對B組第一日本隊，羅培茲給予高度評價，「日本代表隊是一支非常強的球隊，我們對他們表達敬意。但無論面對什麼隊伍，我們都會全力以赴。」

羅培茲特別提到球隊投手戰力，「我們擁有包括勝騎士在內的多位優秀投手，如何整合這些經驗豐富的投手是一大課題，但我對投手教練的調度能力很有信心。」

關鍵字： 委內瑞拉羅培茲備戰投手比賽

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