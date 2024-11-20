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「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊19日啟程前往東京備戰12強複賽，其中7名選手必須搭乘經濟艙，重砲手曾頌恩正好坐在空姐對面的座位，他還自我調侃，「突然又覺得命好像不差。」不過，中華職棒會長蔡其昌19日晚間宣布好消息，回程所有教練、球員都可以搭乘同班機的商務艙與白金豪經艙，「頌恩，回程不能讓你再坐相親位了。」

▲▼ 曾頌恩撿到賢？　笑稱：突然覺得命不差 。（圖／截自曾頌恩IG）

▲曾頌恩的座位正好在經濟艙前排。（圖／翻攝自曾頌恩IG）

中華隊19日搭機前往東京備戰12強複賽，由於台灣、日本與澳洲3隊各分配到12個商務艙座位，中華隊將商務艙保留給教練團使用，選手則依年齡大小分配到白金豪經艙或經濟艙。棒協工作人員發現曾頌恩的座位正好在經濟艙前排，對面就是空姐的座位，於是在社群網站發文，「沒有豪經有空姐，賺爛。」曾頌恩也轉發此限時動態，笑稱「突然又覺得命好像不差」。

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中華職棒會長蔡其昌發文宣布好消息。（圖／翻攝自Threads／@tsaimimi0416）

▲蔡其昌在Threads的發文截圖。（圖／翻攝自Threads／@tsaimimi0416）

不過，中華職棒會長蔡其昌19日晚間透過Threads分享好消息，他表示，「忙了一整天，終於搞定我們台灣男團回程的飛機了！所有教練、球員都可以搭同班機的商務艙與白金豪經回來了。」感謝交通部與華航大力幫忙，最後他還不忘點名曾頌恩，「頌恩，回程不能讓你再坐相親位了。」

網友們也紛紛跟著留言開玩笑，「柱嫂在生氣了，不要再說了」、「會長除了忙賽事，還要維繫家人間的感情」、「因為會長自己要坐嗎」、「下次國際賽蔡總機要不要直接開旅行團，門票、飯店、機票一切包辦，球迷負責掏錢省麻煩」。

▼中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲12強中華隊前進東京，行前受訪大合照。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊棒球12強賽曾頌恩蔡其昌

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