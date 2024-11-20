運動雲

>

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

▲世界12強棒球賽，中華隊投手教練林岳平(中)。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊前進東京。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

世界棒球12強賽B組預賽落幕，台灣隊以4勝1敗的佳績，排名分組第2晉級超級循環賽，表現遠超外界預期。此前日本媒體預測以台灣隊的戰力僅得35分，排名倒數第2；然而台灣隊在主場的出色表現不僅狠狠打了日媒的臉，國際博彩網站奪冠賠率也從並列第3低，升至第2低，僅次於本次地主的奪冠大熱門日本。

日本媒體《SportsNavi》賽前對台灣隊的戰力評估偏低，但台灣隊在主場接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲與古巴，僅以1比3小負於日本，最終以4勝1敗昂首晉級超級循環賽，下一場比賽將於11月21日在東京巨蛋舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名國際博弈平台 Ye$play 在比賽前就對台灣隊有較高的評價，將其奪冠賠率與墨西哥、韓國並列第3（6.49），僅次於日本（3.5）與美國（4.25）。隨著預賽結束，國際知名博彩網站 Bet365 開出的最新奪冠賠率顯示，日本依然是最大熱門（1.76），但台灣隊超越美國，奪冠賠率降至4.5，排名第2。美國與委內瑞拉則並列第3，賠率為6.00。

台灣隊在預賽中的5場比賽表現如下：
1. 對韓國：被讓1.5分，最終以6比3反勝，贏盤。
2. 對多明尼加：讓1.5分，結果以2比1僅贏1分，未過盤。
3. 對日本：被讓3.5分，結果以1比3輸2分，贏盤。
4. 對澳洲：讓2.5分，最終以11比3大勝8分，贏盤。
5. 對古巴：讓1.5分，結果以2比0勝出，贏盤。

台灣隊除了第2戰對多明尼加未過盤，其餘4場比賽皆過盤，這讓支持台灣隊的球迷在運彩投注上收穫滿滿。以整體表現來看，台灣隊不僅在戰績上超越預期，也讓國際對其實力重新評估。

關鍵字： 中華隊台灣隊世界12強棒球賽日本隊運彩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

爆冷輸給排名168的中華隊　新加坡主帥：我們像在睡覺

爆冷輸給排名168的中華隊　新加坡主帥：我們像在睡覺

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

打給愛你們的球迷看！ 辜仲諒豪擲千萬獎金 球員教練後勤皆有份

打給愛你們的球迷看！ 辜仲諒豪擲千萬獎金 球員教練後勤皆有份

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

熱門新聞

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

2讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

3中華隊回程機票敲定　他曝1事網笑翻

4最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

5被台灣超車！韓投手群僅日本二軍水準

最新新聞

1讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

2中華隊回程機票敲定　他曝1事網笑翻

312強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

412強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

5納達爾翻車！　台維斯盃決賽吞敗

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每次都不被看好…吉力吉撈談晉級有感：相信自己

吉力吉撈、吳俊偉機場自彈自唱 #世界12強棒球錦標賽 #12強

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366