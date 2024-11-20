12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

▲台灣隊前進東京。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

世界棒球12強賽B組預賽落幕，台灣隊以4勝1敗的佳績，排名分組第2晉級超級循環賽，表現遠超外界預期。此前日本媒體預測以台灣隊的戰力僅得35分，排名倒數第2；然而台灣隊在主場的出色表現不僅狠狠打了日媒的臉，國際博彩網站奪冠賠率也從並列第3低，升至第2低，僅次於本次地主的奪冠大熱門日本。

日本媒體《SportsNavi》賽前對台灣隊的戰力評估偏低，但台灣隊在主場接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲與古巴，僅以1比3小負於日本，最終以4勝1敗昂首晉級超級循環賽，下一場比賽將於11月21日在東京巨蛋舉行。

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知名國際博弈平台 Ye$play 在比賽前就對台灣隊有較高的評價，將其奪冠賠率與墨西哥、韓國並列第3（6.49），僅次於日本（3.5）與美國（4.25）。隨著預賽結束，國際知名博彩網站 Bet365 開出的最新奪冠賠率顯示，日本依然是最大熱門（1.76），但台灣隊超越美國，奪冠賠率降至4.5，排名第2。美國與委內瑞拉則並列第3，賠率為6.00。

台灣隊在預賽中的5場比賽表現如下：

1. 對韓國：被讓1.5分，最終以6比3反勝，贏盤。

2. 對多明尼加：讓1.5分，結果以2比1僅贏1分，未過盤。

3. 對日本：被讓3.5分，結果以1比3輸2分，贏盤。

4. 對澳洲：讓2.5分，最終以11比3大勝8分，贏盤。

5. 對古巴：讓1.5分，結果以2比0勝出，贏盤。

台灣隊除了第2戰對多明尼加未過盤，其餘4場比賽皆過盤，這讓支持台灣隊的球迷在運彩投注上收穫滿滿。以整體表現來看，台灣隊不僅在戰績上超越預期，也讓國際對其實力重新評估。