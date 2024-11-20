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騎士本季首敗！15連勝遭衛冕軍終結　主控賈蘭德大失常21投僅3中

記者游郁香／綜合報導

開季15連勝還沒輸過的騎士，今(20)日在NBA盃小組賽與衛冕軍塞爾提克交鋒，上半場就陷入17分落後，儘管末節多次追到僅2分差，但實力雄厚的綠衫軍總能及時回應，克里夫蘭終場以117比120吞下本季首敗，不過15連勝的紀錄仍是歷史第2長。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士主控賈蘭德（左）、塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

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騎士作客波士頓是NBA盃小組賽今日的焦點之戰，賽前克里夫蘭教頭亞特金森(Kenny Atkinson)表示，「我們在對陣一支精英球隊——聯盟最頂尖的球隊，所以我迫不及待想從這場比賽中得到一些反饋。」

不過騎士上半場被綠衫軍壓著打，進攻端受阻，外線火力遭到壓制，三分球22投僅14中，陷入48比65、17分大幅落後。塞爾提克在第3節初將領先優勢擴大到79比58，眼看就要輕鬆帶走這一勝，但克里夫蘭在「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)與莫布利(Evan Mobley)帶領下，開啟一波30對11的猛烈反擊，追到了88比90。

綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)緊急跳出來，在第3節終了前砍進壓哨三分彈，幫助球隊要回5分領先優勢，儘管決勝節又多次被逼近到僅2分差，但塞爾提克總有人能挺身「回應 」對手，從未讓騎士反超。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

最終塞爾提克就在坦圖飆出33分、12籃板和7助攻，外帶2抄截，三分10投6中帶領下，以120比117賞給騎士本季首敗，也中斷了克里夫蘭開季的15連勝。不過15連勝已是史上第2長的紀錄，史上僅有另外2支球隊辦到過，分別是1993-94賽季的火箭和1948-49賽季的華盛頓首都，3隊並列歷史第2，僅次於勇士2015-16賽季創下的24連勝。

塞爾提克這一戰先發5人得分全上雙，團隊命中率飆高到51.2%，三分則是41投22中，命中率高達53.7%。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

騎士以米歇爾攻下35分、8籃板和3助攻最佳；莫布利貢獻22分、11籃板、6助攻，外帶火鍋、抄截各1；主控賈蘭德(Darius Garland)意外失準，全場21投僅3中，命中率暴跌到14.3%，三分6投盡墨，只得到8分、7助攻，少了他的火力，也是克里夫蘭最終沒能成功逆轉的原因之一。

另外，騎士賽前場均能命中15.5顆三分球，外線命中率是聯盟最佳的41.9%，但這場比賽三分29投僅10中，命中率只有34.5%。

▲▼騎士米歇爾、賈蘭德；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士米歇爾賈蘭德塞爾提克坦圖

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