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台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

▲▼世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊與日本隊攜手晉級四強，「台灣隊長」陳傑憲以帥氣的顏值、流利的口條成為代表球員的對外「發言人」，因高中曾旅日的資歷，能用日文接受日媒訪問，日媒用專文介紹他，特別提到旅日期間學到最重要的事是「只要去做就能成功」，成為這次整合球隊的重要參考。

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日媒「THE ANSWER」以「在岡山度過高中時代的台灣隊長，學到『只要去做就能成功』 曾經落選選秀會的陳傑憲的原點」為題撰寫專文報導。

日媒觀察到，陳傑憲在16日台日大戰前，面對台灣媒體訪問時一一細心回答，當球迷要求簽名時也會蹲下身來微笑回應，他展現出受到所有隊員認可的領導能力。這位堪稱球隊象徵的選手，12年前正是在日本岡山共生高中追逐著棒球的夢想。

2012年，高中最後一個夏天，他擔任「三棒三壘手」。在岡山大會第二輪對上強隊關西高中，以5比8落敗，無緣甲子園。之後，雖然在日本提交了職棒志願書，但未能成為職業選手。回到台灣後先加入台灣電力社會甲組棒球隊，之後才加入職棒統一7-ELEVEn獅隊，是位經歷坎坷的選手。

日媒好奇，身高173公分的他，並非得天獨厚的體格，但他表示經歷各種不同的棒球環境對他來說都是養分。當時，他是如何感受日本與台灣棒球的差異呢？陳傑憲回應道，「是日本人對棒球的『態度』。還有上進心、自主練習等，對棒球的『意識』都非常出色。」

▲▼ 世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲還說，「從比賽開始到結束都絕不放棄的態度、良好的團隊合作，以及無論場上場下的選手，任何時候都專注於每一球，這些日本選手的態度都是我們應該學習的。」

懷著加入日本職棒的願望，他在高中畢業時提交了職棒志願書。然而遺憾落選。「因為家庭經濟狀況不太好，必須要賺錢」，於是回到台灣，經過社會甲組才逐漸展現潛力。他的領導能力除了天生的特質外，也有在日本學到的部分。

陳傑憲擁有領袖氣質，在母隊與中華隊都擔任隊長，他透露，「在日本，不管是不是隊長，大家都很重視團隊合作，互相給予建議，互相鼓勵著比賽。」他學到營造團隊氣氛不是隊長一個人的事。此外，他也感受到在球場上喊聲助陣的意義。

陳傑憲也說，「在球場上全力以赴，球隊的氣氛自然就會高漲。板凳席的選手也要團結一致為場上的選手加油，整個團隊一起喊出聲音來帶動氣氛，這些都很重要。」

在日本生活過三年，陳傑憲現在依然能流利地說日語。「基本對話沒問題喔。去日本可以正常交談。」他笑著說。最後被問到「最喜歡的日語」時，他全程用日語回答。「是『只要去做就能成功』。這是高中的標語。校長總是說『共生的各位，只要去做就能成功』，所以印象深刻。」

報導提到，近年對戰處於劣勢的韓國能夠獲勝並保持氣勢，或許正是這句「只要去做就能成功」帶來的結果。這位因帥氣外表也引發話題的隊長，正朝著在東京巨蛋舉行的超級循環賽中大展身手的目標繼續邁進。

▲ 世界12強棒球賽，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 隊長陳傑憲台灣隊日本成功

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