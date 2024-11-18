中華隊預賽狂轟6發！林立：讓對手不再感覺舒服

▲▼世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊17日以11比3擊敗澳洲，林立除了貢獻全壘打外，盜壘成功也擾亂對手節奏。他賽後分享，這是總教練所制定的策略之一，團隊在各方面的進步讓對手「不那麼舒服」。尤其預賽4戰6轟相當驚艷，他也提到國內投打進步很多是關鍵。

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回顧16日對日本一戰，林立認為中華隊已有明顯進步，「雖然沒有贏，但我們跟他們對決的狀況跟以往差別蠻大，三振數沒有像之前那麼高，我們可以跟他們抗衡，在比賽中也給他們一些壓力。」

對於台灣棒球整體實力的提升，林立觀察，「國內選手不管投打都進步蠻多，以前本土投手要投到150公里的只有幾個，現在選手幾乎每一個上來都是破百。投手進步，打者也會跟著進步，所以在國際賽遇到這些投手，不會說沒辦法適應。」對於自己此戰與之前不同，他笑言，「就是安打跟沒有安打。」

而且此次打擊群繳出6轟，林立說，「其實沒想過（這麼多轟），因為在國內沒有打得很多，可能球不一樣，我們也有提升，能夠讓對方沒有那麼舒服比較完整，不管是輸還是贏，我覺得他們打起來跟以前的壓力應該也是有點不同。」除打擊之外，壘間破壞力也展現不俗，林立表示，盜壘戰術是總教練的策略之一，「自己有去注意這件事，這些都是在策略上去執行。」

談到球隊晉級複賽，林立充滿期待，「我們輸了日本，能夠再晉級其實也很開心，可以再跟他們對決第二次。第二次當然希望我們可以從他們身上拿下勝利。」