像國際賽老手！高國輝分析台灣打者進步關鍵：中職水準提高

▲▼12強賽中華隊戴培峰、高國輝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊目前2勝1敗，除了1分是高飛犧牲打所得分知外，其餘分數來自陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰全壘打，對此打擊教練分析原因。尤其協助同為富邦悍將的戴培峰打擊調整奏效，他也說，「很開心。」此外，他也提到因為中職水準提高，讓年輕打者面對國際賽不同類型投手不會陌生。

今年曾赴日本火腿交流，親眼看過北山亘基的投球，特色是伸卡的尾勁，不會刻意壓低，可以挑高起來的球攻擊。高國輝透露，「剛好他續投一局，在火腿二軍交流時，從旁觀察他牛棚或比賽的投球，分享給培峰。」

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前一場對戰日本隊時，高國輝與彭政閔特別留下來觀看日本隊打擊，高國輝透露，「其實是在跟恰哥討論一些，像是在動作上，跟美國或台灣選手有什麼不一樣的地方。」

首次以教練身份披上中華隊戰袍，高國輝表示，「選手們在場上奮戰的時候，且當他們有好好表現的時候，對我而言是一種很大的鼓舞，很有成就感，比我自己在場上打得好的時候，還更有成就感，也希望他們在接下來的比賽能夠繼續有好的表現。」

談到中華職棒選手的整體實力，高國輝觀察到一個正向趨勢。「這跟整個聯盟的強度提升有關，因為有越來越多好的洋投來到中華職棒，也相對會刺激到台灣野手本身實力的成長。」他特別提到，現在的選手在面對國際賽時，展現出不像新秀的沉穩，「很像國際賽的老手那種感覺。」

高國輝分析，這與職棒賽場的進步有關，「有時候我覺得我們在職棒比賽的時候，很多感覺就很像在打國際賽，就是那種每一場都想要贏球的感覺。」他認為正是這樣的氛圍，讓選手在面對國際大賽時，「沒有那種面對這種場面那麼陌生的感覺。」