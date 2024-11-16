運動雲

>

王志煊國際賽初登板「緊張到腳酸」　完成一人左任務很亢奮

▲▼12強官辦熱身賽，王志煊。（圖／記者李毓康攝）

▲12強王志煊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊與日本隊交手，中繼投手王志煊5局上登板，面對第5棒左打佐野惠太時完美三振，完成「一人左」任務。首次在台灣國際賽登板的他，坦言穿上國家隊戰袍感到無比激動，「緊張到腳發酸。」

「在牛棚時就比較緊張，第一次面對三萬多觀眾，有種很亢奮又很緊張的心情。」王志煊表示，這與季後賽、台灣大賽的感覺完全不同，「因為穿上了國家隊球衣，就是要全力守下，自己會有一種無名的壓力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手教練林岳平在王志煊登板前手比「1」，王志煊透露意指專心面對一名左打者，「（對日本）保持平常心，角色是面對左打者，就是盡可能完成任務。」雖然前兩場沒有出賽，但他持續做好準備，「因為韓國隊左打者比較多，多明尼加也是，我一直在做好心理準備。」

在關鍵時刻完成三振出局的好投，王志煊歸功於捕手林家正的帶領，「就是平常心去把每一顆球做到完美，很順利地守下那個局面。」

「沒想過能穿上中華隊球衣，在這麼多觀眾面前投球。」王志煊感動地說，「很亢奮，也很感謝自己能走到這一步，為國家盡一份心力。」提到隊友們退場後給予擊掌鼓勵，王志煊透露：「他們也看出我很緊張。」最後他笑著說：「我腳很酸，是因為緊張到發酸。」

關鍵字： 台灣棒球國家隊世界12強賽王志煊中繼投手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

牛棚持續封鎖！戴培峰陽春砲未能掀逆轉　台灣1:3惜敗日本

牛棚持續封鎖！戴培峰陽春砲未能掀逆轉　台灣1:3惜敗日本

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

台日12強大戰爆滿！日媒：首局關鍵判決全場哀嚎與噓聲

台日12強大戰爆滿！日媒：首局關鍵判決全場哀嚎與噓聲

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

快訊／台日大戰中華隊先發打線出爐！潘傑楷扛4棒重任

快訊／台日大戰中華隊先發打線出爐！潘傑楷扛4棒重任

曾豪駒：雖敗猶榮！球員展現不退縮氣勢力抗日本

曾豪駒：雖敗猶榮！球員展現不退縮氣勢力抗日本

「台灣尚勇！」台式應援嗨翻全場　登上日本熱搜：會讓人上癮

「台灣尚勇！」台式應援嗨翻全場　登上日本熱搜：會讓人上癮

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

牛棚持續封鎖！戴培峰陽春砲未能掀逆轉　台灣1:3惜敗日本

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

台日12強大戰爆滿！日媒：首局關鍵判決全場哀嚎與噓聲

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

2戴培峰陽春砲未能掀逆轉 台灣1:3日本

358歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

4韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

5日媒：首局判決全場哀嚎與噓聲

最新新聞

1一數據預示勇士將進總冠軍賽？

2王志煊國際賽初登板「緊張到腳酸」

3江國豪兩保送後林岳平信心喊話

4台灣明對澳洲之戰搶勝　郭俊麟先發

5柳仲逸感謝沒放棄　朴成韓致勝安

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

中華隊12強1：3惜敗日本　戴培峰陽春砲未能掀逆轉

全場歡呼起雞皮疙瘩！陳傑憲對日雙安配美技　讚培峰開轟振奮人心

對日本不怕了！黃恩賜靠全場球迷溫暖守護：有股力量在背後

中華隊力退韓國、多明尼加　奪2連勝！關鍵時刻一次看

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366