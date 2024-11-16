王志煊國際賽初登板「緊張到腳酸」　完成一人左任務很亢奮

▲12強王志煊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊與日本隊交手，中繼投手王志煊5局上登板，面對第5棒左打佐野惠太時完美三振，完成「一人左」任務。首次在台灣國際賽登板的他，坦言穿上國家隊戰袍感到無比激動，「緊張到腳發酸。」

「在牛棚時就比較緊張，第一次面對三萬多觀眾，有種很亢奮又很緊張的心情。」王志煊表示，這與季後賽、台灣大賽的感覺完全不同，「因為穿上了國家隊球衣，就是要全力守下，自己會有一種無名的壓力。」

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投手教練林岳平在王志煊登板前手比「1」，王志煊透露意指專心面對一名左打者，「（對日本）保持平常心，角色是面對左打者，就是盡可能完成任務。」雖然前兩場沒有出賽，但他持續做好準備，「因為韓國隊左打者比較多，多明尼加也是，我一直在做好心理準備。」

在關鍵時刻完成三振出局的好投，王志煊歸功於捕手林家正的帶領，「就是平常心去把每一顆球做到完美，很順利地守下那個局面。」

「沒想過能穿上中華隊球衣，在這麼多觀眾面前投球。」王志煊感動地說，「很亢奮，也很感謝自己能走到這一步，為國家盡一份心力。」提到隊友們退場後給予擊掌鼓勵，王志煊透露：「他們也看出我很緊張。」最後他笑著說：「我腳很酸，是因為緊張到發酸。」