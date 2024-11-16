開轟獲井端點名很開心 江坤宇談U18同梯小園海斗：他很厲害

▲中華隊江坤宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊「小可怕」江坤宇，在對多明尼加之戰轟出全壘打，引起日本隊監督井端弘和的關注。談到被點名，江坤宇開心表示：「那天全壘打被看到很開心。」對於井端弘和提到他今年數據顯示較不會開轟，江坤宇謙虛回應，「確實以今年成績看是這樣，但比賽不一定。」

談到昨日的日韓大戰，江坤宇透露有看過片段，「兩隊都滿強的，日本投手戰力很好，我們在情蒐會議都有在看。雖然我們不被看好，但比賽下去才知道，我們會盡全力比賽。」

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本次比賽，江坤宇將與昔日2018年U18亞青同梯的小園海斗同場較勁。江坤宇說，「U18時就看過他，在日職表現很好，對他有印象。看過他的影片，他很厲害，希望能向他學習，現在他在日本打得也很好。」

被問到是否關注其他日本選手，江坤宇表示，「特別注意的就是同為U18的小園，其他選手都是打電動或看影片才會看到，本來想看萬波中正但他沒來。」

面對今日與日本的關鍵戰役，江坤宇坦言心情較為亢奮，但仍會維持平常心，「還是做平常在做的事情。」他也表示，能在現場與日本隊同場較量感到興奮，「雖然他們投手很厲害，但站上打擊區後，不管怎麼樣一定會有收穫。」

當被問到是否要和日本游擊手源田壯亮比較守備，江坤宇謙遜地說，「不會比，源田他一定比我好。」