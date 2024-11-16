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河村勇輝G聯盟首戰惜敗　7分10助攻正負值全隊最高

▲▼河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝今天（16日）迎生涯首場G聯盟比賽，他代表灰熊在G聯盟的球隊曼菲斯疾行出賽，先發登場29分44秒，貢獻了7分和10次助攻，可惜疾行終場121比132惜敗奧克拉荷馬藍色。

河村在G聯賽的首場比賽中表現亮眼，貢獻7分、10助攻和4個籃板。全場12投3中，三分球6投1中，正負值+8為全隊最高。然而，球隊開場便一直處於落後狀態，最終未能逆轉局勢，疾行遭遇了開季3連敗。

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河村首節就展現極高的球商，他先是製造對手進攻犯規，接著助攻隊友砍進三分，完成自己在G聯賽的首個助攻。之後他又完成招牌的「No Looking Pass」給切入籃下的隊友。

第一節最後6分33秒，河村在左側底角透過後撤步命中1記三分球，得到G聯賽的首分。下波進攻，他接獲隊友傳球，切入籃下完成上籃，完成首節任務。

第二節還剩9分50秒，河村重新登場，一上場就助攻隊友投中三分球。之後，他又在半場附近送出空中接力傳球，連續兩波攻勢都是河村助攻。本節最後1分10秒，他還助攻隊友完成四分打。

河村在第三節從一開始就登場， 還剩9分44秒時助攻隊友飆三分，拿到下半場的第1個助攻。但此節最後6分20秒，他犯規次數已達4次，不得不暫時下場。

比賽終了前5分10秒，河村從弧頂發動進攻，傳球給左側底角的隊友投進三分。比賽快結束時，他再次送出助攻，最終助攻數上雙，可惜整場疾行隊都處於落後局面，最終吞敗。但河村首戰表現可圈可點，特別是串聯隊友的方面。

關鍵字： NBA河村勇輝灰熊疾行曼菲斯G聯盟

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