河村勇輝G聯盟首戰惜敗　7分10助攻正負值全隊最高

▲▼河村勇輝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝今天(16日)迎生涯首場G聯盟比賽,他代表灰熊在G聯盟的球隊曼菲斯疾行出賽,先發登場29分44秒,貢獻了7分和10次助攻,可惜疾行終場121比132惜敗奧克拉荷馬藍色。

河村在G聯賽的首場比賽中表現亮眼,貢獻7分、10助攻和4個籃板。全場12投3中,三分球6投1中,正負值+8為全隊最高。然而,球隊開場便一直處於落後狀態,最終未能逆轉局勢,疾行遭遇了開季3連敗。

河村首節就展現極高的球商,他先是製造對手進攻犯規,接著助攻隊友砍進三分,完成自己在G聯賽的首個助攻。之後他又完成招牌的「No Looking Pass」給切入籃下的隊友。

5’8” Japanese sensation Yuki Kawamura is already throwin’ DIMES in his G League debut with @MemphisHustle! pic.twitter.com/ppAwX44Af5