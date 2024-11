MLB年度1、2隊揭曉！大谷翔平第一隊　教士4人入選成最大贏家

▲聖地牙哥教士。(圖/翻攝自X/Padres)



實習記者胡冠辰/綜合報導

MLB日前公布年度最佳陣容名單,兩聯盟呼聲最高的洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)與洛杉磯道奇當家球星大谷翔平都入選了年度第一隊;值得一提的是,教士全隊共4人入選年度1、2陣,高居全聯盟之冠,成最大贏家。

All-MLB Second Team in voting, All-MLB First Team in our heart pic.twitter.com/2wyjtPHOky