MLB年度1、2隊揭曉！大谷翔平第一隊　教士4人入選成最大贏家

▲聖地牙哥教士。（圖／翻攝自X／Padres）



實習記者胡冠辰／綜合報導

MLB日前公布年度最佳陣容名單，兩聯盟呼聲最高的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）與洛杉磯道奇當家球星大谷翔平都入選了年度第一隊；值得一提的是，教士全隊共4人入選年度1、2陣，高居全聯盟之冠，成最大贏家。

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本屆最佳陣容的票選過程中，50%的票數來自球迷，剩下50%則來自專家評審小組，最佳陣容分為第一隊和第二隊，每隊包含捕手、一壘手、二壘手、游擊手、三壘手和指定打擊各一名，外野手三名（不限具體位置），先發投手五名以及後援投手兩名；投票時，評審僅考慮球員在例行賽期間的表現。

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本賽季中，聖地牙哥教士一共有四名球員入選年度最佳陣容為MLB最多，皇家、太空人和道奇共有三名球員入選；洋基和守護者則各兩位，完整名單如下：

第一隊

捕手：康崔拉斯（William Contreras），釀酒人

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr），藍鳥

二壘手：馬堤（Ketel Marte），響尾蛇

游擊手：小惠特（Bobby Witt Jr），皇家

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez），守護者

外野手：賈吉，洋基

外野手：索托（Juan Soto），洋基

外野手：貝茲（Mookie Betts），道奇

指定打擊：大谷翔平，道奇

先發投手：塞爾（Chris Sale），勇士

先發投手：史庫柏爾（Tarik Skubal），老虎

先發投手：斯肯斯（Paul Skenes），海盜

先發投手：惠勒（Zack Wheeler），費城人

先發投手：伯恩斯（Corbin Burnes），金鶯

後援投手：克拉斯（Emmanuel Clase），守護者

後援投手：海斯利（Ryan Helsley），紅雀

第二隊

捕手：培瑞茲（Salvador Perez），皇家

一壘手：哈波（Bryce Harper），費城人

二壘手：奧圖維（Jose Altuve），太空人

三壘手：馬恰多（Manny Machado），教士

游擊手：林多（Francisco Lindor），大都會

外野手：梅里歐（ Jackson Merrill），教士

外野手：杜蘭（ Jarren Duran），紅襪

外野手：赫南德茲（Teoscar Hernándezr），道奇

指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），太空人

先發投手：盧戈（Seth Lugo），皇家

先發投手：塞斯（Dylan Cease），教士

先發投手：今永昇太，（小熊）

先發投手：瓦德茲（Framber Valdez），太空人

先發投手：金恩（Michael King），教士

後援投手：米勒（Mason Miller），運動家

後援投手：葉茲（Kirby Yates），遊騎兵