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「輸給台灣成致命傷」　韓媒：韓國晉級機會濃霧籠罩

▲▼12強韓國不敵日本。（圖／中華棒協提供）

▲12強韓國不敵日本。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽15日韓國隊以3比6不敵日本，韓媒點出，「對台灣輸球確實致命...但仍有希望」，一度領先遭到日本逆轉，韓國隊目前1勝2敗，在6取2的預賽中處於劣勢。

韓國前5局仍以3比2領先，5局下被逆轉為3比4，7局下又失2分而敗戰。韓媒《SPOTV》原本立志要終結日本在國際賽的連勝紀錄，雖然比賽前段節奏緊湊，但後繼無力。

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韓媒點出，這支球隊有著明確的「概念」，即在即將到來的2026年世界棒球經典賽(WBC)和2028年洛杉磯奧運會等大型國際賽事前，讓年輕球員累積經驗。加上原本期待的主力球員如元泰仁(三星)、孫周永(LG)、具滋旭(三星)等因傷缺陣的不利因素，晉級超級循環賽的前景籠罩在濃霧中。

B組最強且被視為奪冠熱門的日本，以及在13日擊敗韓國的台灣都已取得2勝。澳洲以1勝1敗緊隨其後。韓國則與多明尼加同為1勝2敗居於下游。古巴以2敗墊底。韓國除了必須贏得所有剩餘比賽外，還得寄望澳洲能夠擊敗台灣和古巴。目前所有球隊都有機會取得3勝以上，但看起來沒有球隊能超越日本。

韓媒分析，假設韓國能擊敗澳洲，如果韓國、澳洲、台灣都是3勝2敗，三隊的互相勝負關係會形成循環，就要用TQB(Team Quality Balance)來決定排名。雖然對於以3分差距輸給台灣的韓國來說這絕非有利局面，但這是目前現實中為數不多的「晉級可能性」之一。

關鍵字： 韓國棒球12強賽晉級希望日本台灣

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