中華隊「鐵牛棚」發威贏韓國！　換投時機絕佳成功拆彈

▲先發投手林昱珉表現佳 。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

世界12強棒球賽，中華隊首戰以6：3擊敗南韓隊，先發投手林昱珉4.2局失2分表現見好就收，球隊抓準時機換牛棚車輪戰延續領先，最後4.1局僅失1分。今年世界大賽道奇隊奪冠，強力牛棚也是致勝關鍵，此次林昱珉也讚，「我們有很好的牛棚。」

中華隊13日派王牌投手林昱珉上陣先發，他2023年亞運就曾兩度登板對上南韓，11局僅失2分，13日晚間再延續「壓制南韓」氣勢，在4.2局失2分時機退場休息，用球數僅74球，由牛棚5名後援投手接連上陣。

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張奕上場救援，順利化解第5局打者上壘危機；中華隊第6局再換莊昕諺，他也順利在0失分情況下解決2名打者。

牛棚失1分時機在第7局陳冠偉上場時發生，韓國隊敲出一記陽春砲，但後續中華隊快速止血。陳冠宇和吳俊偉接手救援第8局和第9局，無失分順利解決6名打者，讓中華隊取得首勝。

林昱珉賽後表示，「換投時機很好，我們的牛棚投手很會拆彈」，他說先發上場4.2局雖然沒有很長，但因為是短期盃賽，加上有很好的牛棚投手，第二輪只要有特殊狀況就會換投。

林昱珉表示，「去年打過亞運，大致上感受到比賽張力，今天就是沒有特別做策略，希望先搶好球為主。最開心的事先得分就有氣勢，2局傑憲、晨威不會讓我綁手綁腳，能按照自己的策略。」