兒子喊「陳傑憲全壘打」成真！台灣隊長：感謝隊友感染我

▲陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊13日開幕首戰以6比3擊敗韓國隊，台灣隊長陳傑憲也發威，在陳晨威全壘打後，轟出兩分砲成為關鍵。他表示，「感謝隊友感染了我。」而且兒子帶來好運，剛學會「陳傑憲全壘打」，賽後會分享兒子講話的影片給球迷。

陳傑憲熱身賽狀況不佳，甚至在官辦熱身賽都沒有排上先發，賽前他也提到，既然教練團選擇相信他，他就會相信自己。

陳傑憲在2局下第二打席就發揮，該局陳晨威先轟出滿貫砲，隨後林立掃出長打，他再敲全壘打，幫助中華隊士氣大振。

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陳傑憲表示，「感謝曾總，我在比賽前狀況不好時，首戰依然排我第三棒，上去打的時候，感謝隊友上壘，滿貫砲帶動士氣後，讓我可以大膽揮棒，謝謝我的隊友，是他們感染我。」

中華隊陳傑憲擊出關鍵兩分砲，賽後表示受隊友林立積極攻擊影響，決定掌握第一顆失投球。「自己在巨蛋打擊狀況通常不太理想，今天能掌握機會，算是運氣不錯。」

談及面對韓國投手高永表時，陳傑憲分析，高永表球速不及黃子鵬，出手動作較慢，反而不容易掌握節奏。「這次能敲出全壘打，真的要歸功於運氣，因為我本來就不是以打全壘打見長的打者。」

陳傑憲特別感謝兒子帶來好運，「他最近剛學會說話，常常喊著『陳傑憲～全壘打～』，在守備時想到這畫面，覺得很有趣。」他也承諾會在賽後分享兒子的影片。