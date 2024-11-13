滿貫砲震驚韓國寫紀錄　陳晨威：鎖定變化球很開心感染士氣

▲陳晨威 。（圖／記者湯興漢攝）



記者王真魚／台北報導

世界12強中華隊陳晨威今對南韓之戰，扮演「核彈頭」，2局砲轟高永表，且是發重傷害的滿貫砲。值得一提的是，這是中華隊在12強賽史以來首發滿貫轟。

陳晨威賽後表示，「當下因為第一次對到投手，鎖定變化球為主，上去打就設定了，也掌握失投，打出去感染球隊士氣，讓大家因為先馳得點讓大家壓力不會那麼大。」

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陳晨威今年例行賽打擊大爆發，不僅奪下生涯第2座最佳9人外野手獎，更繳出個人代表作球季。單季首次繳出10轟，外加以30次盜壘奪下盜壘王。

值得一提的是，陳晨威在中職共敲出27轟，尚未產出滿貫轟，生涯首次在一級賽事開轟就是滿貫砲，且是中華隊在12強首支滿貫砲。過去12強首棒開轟還有2015年陽岱鋼、2019年胡金龍，兩人都是擊出陽春砲。

韓國棒球代表隊過往在國際賽事中，若首戰失利，很少能夠在之後取得好成績；包括2013年世界棒球經典賽第一輪首戰中以0-5輸給荷蘭，未能晉級第二輪、2017年WBC首戰以1-2輸給以色列，在第一輪就遭淘汰，以及去年2023年WBC首戰以7-8輸給澳洲，未能晉級第二輪。

韓媒日前報導也分析，第一場很重要，對台灣的先發投手顯得非常重要。韓國隊也推出較有經驗的側投高永表先發，但表現不如預期，僅投2局挨5安吞2轟，失掉6分責失。