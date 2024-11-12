蘇泰安感受到火腿誠意　上周與古林睿煬深談：真的很不捨

▲古林睿煬 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅王牌投手古林睿煬邁向日職夢！11月1日獲得旅外資格後，多支日職球團展現興趣，最終由北海道日本火腿鬥士隊取得議約權。領隊蘇泰安表示，火腿勝出很大一關鍵正是交涉期間相當有誠意，也提出一套相關訓練計畫，身為母球團相當放心。

在古林睿煬行使旅外資格後，上周也特別回到台南球場，蘇泰安說，「雖然當時還沒有完全確定，但真的很不捨，他也帶著感謝球團的心。」那一天，彼此都有一種想說又不敢說的那種感覺，但心裡都知道，即將告別，「但心裡就是很不捨，我們聊了好久、好久。」

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11月1日，古林睿煬達到旅外資格，成為繼王柏融、陳韻文和曾峻岳後，提出申請旅外入札的球員。日職中央聯盟橫濱DeNA海灣之星及太平洋聯盟北海道日本火腿鬥士隊均與獅隊接觸，經評估後，火腿隊取得議約權益，將在一個月內與古林睿煬經紀公司完成相關程序。

蘇泰安表示，古林睿煬能有這樣的成績，全靠自己的辛苦努力與打拚，「我認為大餅林岳平總教練在農場培育那段時間也相當重要，今年才有辦法榮獲這個MVP，我們也非常替他開心。」

與火腿交涉期間，蘇泰安說，確實感受對方很大誠意，包括首席棒球總管栗山英樹來台洽談2次，「其他主管部門則是來了3次，雖然古林睿煬到火腿是即戰力，但他們還是有一套完整的訓練計畫協助，這方面讓我們非常肯定。」

火腿今年季中積極談約，連古林睿煬的家人都顧及到，包括未來將提供阿嬤機票來回招待，傳聞連領隊都會親自接待。對於自己也有機票招待，蘇泰安表示，沒有此事，「我們向來都是自費赴日交流，過去多次到日本西武球團也全數都是自付，當然火腿有這樣的想法，我們相當謝謝對方的心意，不過未來有機會過去的話，我們也是一樣會自己支付。」

▲古林睿煬上周回台南，與領隊蘇泰安談話許久 。（圖／統一獅提供）