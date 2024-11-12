日媒介紹「台灣火球男」古林睿煬　火腿新庄監督第4年重要補強

▲古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊12日宣布，獲得今季中華職棒MVP、統一獅王牌右投古林睿煬的優先交涉權。日媒《日刊體育》以「獲得台灣「火球男」古林睿煬優先交涉權，監督新庄剛志執教第4年重點補強目標」為題報導。

古林睿煬自1日開放入札，日本火腿在內約有3支日職球團參與競標，截止日期為9日。古林方面包含經紀人和統一獅都審慎考慮入團交涉對象，最終選擇日本火腿作為新東家候選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《日刊體育》報導，火腿將有30天的交涉期，期望能與這位最快球速157公里的右投達成合約共識，期待他能進入下季先發輪值。如果正式確定加入，將成為新庄剛志監督邁向聯盟冠軍、日本一之路的第4年重點補強。

古林睿煬去年曾代表中華隊參加亞洲職棒冠軍賽，對日本隊先發投到6局1出局都是完全比賽。日本隊總教練井端弘和當時曾稱讚他是很好的投手而引起話題，該場比賽後他也談到未來目標，「如果有機會的話，想挑戰憧憬的日本或美國大聯盟。」

《日刊體育》介紹，本季在統一獅拿下10勝2敗，防禦率1.66，首度獲得防禦率王。在年度總冠軍賽首戰先發，但因背部不適僅投3局退場。因此影響也退出原定參加的12強賽，但在4日的台灣職棒年度頒獎典禮中獲得MVP。

他是繼2018年休季從桃猿轉戰日本火腿的「台灣大王」王柏融（現效力台鋼）後，第二位透過此制度挑戰海外的球員。