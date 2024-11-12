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奪首金！他卻沒有「台灣團服」可穿上台領獎　滑水協會回應了

世錦賽奪金！他卻無台灣團服「可穿上台領獎」　滑水協會回應了

▲台灣滑水選手林昊廷在2024年IWWF快艇滑水世界錦標賽，拿下台灣滑水運動歷史上首面世錦賽男子金牌。（圖／翻攝自臉書／中華民國滑水總會）

圖、文／CTWANT

台灣滑水選手林昊廷在2024年IWWF快艇滑水世界錦標賽，拿下台灣滑水運動歷史上首面世錦賽男子金牌。不過他事後控訴，領獎時沒有團服可穿，連開幕繞場儀式都不能參加，讓他相當沮喪。對此，滑水總會發聲明回應了。

滑水總會發聲明表示，第一屆IWWF快艇滑水世界錦標賽，從11月2日到11月10日於香港舉行，本會依照選拔辦法，遴選出3名台灣代表隊選手參賽（其中1名為台北市滑水協會選手），其餘11人都是以自費方式，委由本會代為報名。

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滑水總會指出，過往IWWF辦理各項世界錦標賽等級賽事，報名窗口皆由本會統一報名，而參賽選手也都需透過選拔賽以及選訓委員會同意後，報請體育署核可才能代表台灣出國參賽，此次3名選手也是經由同樣管道取得參賽資格，並發給代表隊團服。

滑水總會說明，IWWF快艇滑水世界錦標賽為新興項目，也是首次舉辦世錦賽，世界總會基於推廣用意，首度破例讓各國選手可以「自費」報名參賽，本會接受到賽事資訊時，僅註明有開、閉幕式，選手和教練抵達現場後，於開幕式當天下午2時左右，才被告知有開幕繞場儀式，且參加選手都需統一穿著代表隊團服才可入場，因此才經協調後，請自費參賽的選手穿著比賽服裝繞場。

滑水總會強調，為了避免往後再度出現這樣的爭議，本會擬於近期理監事會議提出討論，完善自費選手報名機制，包含於國手選拔競賽規程中明列自費選手篩選資格及補助等相關說明，並對代表團服裝統一及國際總會邀請一事進行討論，持續扮演好選手最佳後盾的角色。

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