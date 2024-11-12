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和柯瑞、格林沒聯絡？　K湯談回灣區異常冷淡：只想贏NBA盃冠軍

記者游郁香／綜合報導

勇士明(13)日將在主場迎戰獨行俠，他們準備了一系列向昔日灣區4冠神射湯普森(Klay Thompson)致敬的活動，不過K湯本人的反應異常冷淡，他透露並沒有特別與前隊友柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)保持聯絡，這一戰就是另一場例行賽，「顯然，NBA盃有著更大的意義。」

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

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湯普森今夏未能與勇士續約，雙方在合作13年後分道揚鑣，他明日將披獨行俠戰袍首度回到大通中心，灣區不僅準備了致敬影片，還將發給到場的球迷一人一頂「船長帽」，K湯過去常開船去訓練和比賽。

不過湯普森對前東家的致敬活動，反應異常冷淡，「我已經做這件事很久了，籃球就是籃球。」他直言，「見到那些曾經一起奮鬥的人顯然是件好事，但對我來說，這只是11月的另一場例行賽。顯然，NBA盃有著更大的意義。」

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

勇士與獨行俠的這場比賽，也是兩隊本季NBA盃(原季中錦標賽)的首戰，湯普森說，「這才是我心中所想的，只是想要贏得那個冠軍，因為我還未曾參與過。」

被問到是否與多年的灣區前隊友柯瑞、格林保持聯絡，湯普森表示，「我現在很專注。沒特別保持聯繫，我會在見到他們的時候再說。」

柯瑞的反應與湯普森截然不同，他昨(11)日率隊以127比116擊退雷霆後坦言，自己還沒準備好「面對」前搭檔湯普森回主場這件事，「別這樣對我。肯定會有很多值得期待的，我很高興見到他，作為朋友來說。但我正試圖保留所有的精神能量等待星期二(當地時間)，因為那將會是一場大戰。」

湯普森本季在達拉斯開啟生涯第2篇章，但他開季前10戰，僅繳出場均13.8分、投籃命中率41.8%、三分命中率35.4%的慘淡數據，獨行俠也只拿下5勝5敗，無論是他個人或團隊，狀態都有待調整。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞獨行俠湯普森

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