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快訊／朱育賢行使FA首發聲　樂天提3年複數年合約全力慰留

▲▼樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿朱育賢提出行使中職自由球員權利，2015年選秀以第7順位加盟入隊的他，希望證明自己努力不懈以這樣的機會，也期許大家多關注於12強。樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示，會持續與他溝通，給他起碼3年的合約，領隊要求全力慰留。

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朱育賢本季出賽111場，繳出打擊率.295、上壘率.345、長打率.432，具備長打能力的他，全壘打連9季都達到雙位數產量，生涯累積169轟，能鎮守一壘、角落外野，會是缺乏長打火力球隊有意補強的強打。

朱育賢表示，「這幾天滿煎熬的，跟太太討論後決定行使，這次可能也是最後一次。也是後面順位，想藉由行使權利，讓環境更好，不會因為順位較後面就沒有空間。透過不斷努力，把握機會，這個權利是人人平等的。」

目前仍在12強中華隊照表操課備戰賽事，朱育賢說：「最後想要說，不要因為個人小事情，影響大事情，大家不要模糊焦點，把目光放在12強比賽。球員大家都做足準備，花休息時間，背負榮耀的事，希望有好的結果。」

據樂天桃猿副領隊沈鈺傑透露，朱育賢已親自向領隊表達申請自由球員意願，今年特別聘請經紀人協助處理。由於目前正在12強賽備戰，溝通主要透過經紀人進行，不過球團在賽事前就已積極進行相關動作。他強調，「領隊要求全力慰留，根據他的資歷，起碼是3年合約，讓他可以安心在球場上打拚，他是到一定等級的球員，複數年合約是對他的尊重。」


 

關鍵字： 桃猿朱育賢打擊率全壘打球隊補強

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