高芙年終賽「驚天逆轉」封后　鏖戰3小時力退鄭欽文爽領1.5億

▲美國名將高芙。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終賽今（10日）迎來壓軸冠軍賽，由美國名將高芙（Coco Gauff）交手中國一姊鄭欽文，在比賽中高芙在落後一盤的劣勢下急起直追，最後就以3比6、6比4、7比6（2）奪得勝利，也成為賽史近20年來最年輕的WTA年終總決賽冠軍（20歲）。

Coco Gauff’s reaction after winning the WTA Finals in Riyadh.



She falls to the floor.



The youngest WTA Finals Champion since Maria Sharapova in 2004.



20 years ago.



Sends chills down your spine.



Absolute scenes.



pic.twitter.com/kLiSuQoh9c [廣告]請繼續往下閱讀... November 9, 2024

高芙在本場對陣鄭欽文的比賽中上演三盤逆轉勝，這是WTA年終總決賽自2018年以來，首次打滿三盤的冠軍賽，總共耗時3小時4分鐘則是自2008年以來最長的冠軍賽。

如願封后的高芙成為2004年莎拉波娃（Maria Sharapova）後，最年輕的WTA年終總決賽冠軍，那一年剛好是高芙出生的年份；獎金部分高芙贏得破單一賽事冠軍紀錄的480.5萬美元（約新台幣1.55億）獎金，而亞軍選手鄭欽文也獲得了230.5萬美元（約新台幣7433萬）的獎金。

and with that the 2024 season has come to an end! @CocoGauff | #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/Xd8AibceYz — wta (@WTA) November 9, 2024

回顧晉級之路，高芙這座冠軍可以說是含金量十足，她在三天內連續擊敗了世界排名第1和第2的選手，兩場比賽皆為直落二盤；憑藉著對莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和斯威雅蒂（Iga Swiatek）的勝利，高芙成為自2006年莎拉波娃在美網擊敗茅瑞斯莫（Amelie Mauresmo）和海寧（Justine Henin）以來，在同一賽事中擊敗WTA前兩名選手的最年輕球員（20歲）。

「這是一場非常精彩的比賽，鄭欽文打得非常出色，我只是盡力撐住，從未放棄，」高芙表示，「我一直告訴自己，這是另一分，另一個機會，我曾多次處於這樣的情況，也都能夠逆轉，這次我也再次做到了。」

高芙在場上受訪時也感謝了她的團隊和家人，「我要感謝我的團隊，這是一個漫長的賽季，謝謝你們，這一週非常有趣，不論輸贏，我總是和你們一起玩得開心。」

「也感謝我的父母，我的媽媽在這裡，我的爸爸在家觀看，我的朋友以及我的祖父母等人，感謝上天讓我有機會來到這裡。」高芙說道。

至於亞軍選手鄭欽文本賽季則是迎來成功蛻變，她今年年初生涯首次打進澳網決賽，隨後在巴黎奧運中為中國奪得首枚奧運網球單打金牌，10月底的日網也奪下冠軍，展現不俗能耐。

▲中國一姐鄭欽文。（圖／路透）



「感謝今晚到場並享受這場比賽的每一位觀眾，」鄭欽文說，「也感謝我的團隊，你們努力讓我保持健康，今年我打了很多場比賽，但我依然站在賽場上奮戰。我希望未來會更好，最後祝賀冠軍高芙，這是你首次在此奪冠，祝你未來一切順利。」