高芙年終賽「驚天逆轉」封后　鏖戰3小時力退鄭欽文爽領1.5億

▲美國名將高芙。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

WTA年終賽今(10日)迎來壓軸冠軍賽,由美國名將高芙(Coco Gauff)交手中國一姊鄭欽文,在比賽中高芙在落後一盤的劣勢下急起直追,最後就以3比6、6比4、7比6(2)奪得勝利,也成為賽史近20年來最年輕的WTA年終總決賽冠軍(20歲)。

Coco Gauff’s reaction after winning the WTA Finals in Riyadh.



She falls to the floor.



The youngest WTA Finals Champion since Maria Sharapova in 2004.



20 years ago.



Sends chills down your spine.



Absolute scenes.



