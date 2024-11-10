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高芙年終賽「驚天逆轉」封后　鏖戰3小時力退鄭欽文爽領1.5億

▲美國名將高芙（Coco Gauff）。（圖／路透）

▲美國名將高芙。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終賽今（10日）迎來壓軸冠軍賽，由美國名將高芙（Coco Gauff）交手中國一姊鄭欽文，在比賽中高芙在落後一盤的劣勢下急起直追，最後就以3比6、6比4、7比6（2）奪得勝利，也成為賽史近20年來最年輕的WTA年終總決賽冠軍（20歲）。

高芙在本場對陣鄭欽文的比賽中上演三盤逆轉勝，這是WTA年終總決賽自2018年以來，首次打滿三盤的冠軍賽，總共耗時3小時4分鐘則是自2008年以來最長的冠軍賽。

如願封后的高芙成為2004年莎拉波娃（Maria Sharapova）後，最年輕的WTA年終總決賽冠軍，那一年剛好是高芙出生的年份；獎金部分高芙贏得破單一賽事冠軍紀錄的480.5萬美元（約新台幣1.55億）獎金，而亞軍選手鄭欽文也獲得了230.5萬美元（約新台幣7433萬）的獎金。

回顧晉級之路，高芙這座冠軍可以說是含金量十足，她在三天內連續擊敗了世界排名第1和第2的選手，兩場比賽皆為直落二盤；憑藉著對莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和斯威雅蒂（Iga Swiatek）的勝利，高芙成為自2006年莎拉波娃在美網擊敗茅瑞斯莫（Amelie Mauresmo）和海寧（Justine Henin）以來，在同一賽事中擊敗WTA前兩名選手的最年輕球員（20歲）。

「這是一場非常精彩的比賽，鄭欽文打得非常出色，我只是盡力撐住，從未放棄，」高芙表示，「我一直告訴自己，這是另一分，另一個機會，我曾多次處於這樣的情況，也都能夠逆轉，這次我也再次做到了。」

高芙在場上受訪時也感謝了她的團隊和家人，「我要感謝我的團隊，這是一個漫長的賽季，謝謝你們，這一週非常有趣，不論輸贏，我總是和你們一起玩得開心。」

「也感謝我的父母，我的媽媽在這裡，我的爸爸在家觀看，我的朋友以及我的祖父母等人，感謝上天讓我有機會來到這裡。」高芙說道。

至於亞軍選手鄭欽文本賽季則是迎來成功蛻變，她今年年初生涯首次打進澳網決賽，隨後在巴黎奧運中為中國奪得首枚奧運網球單打金牌，10月底的日網也奪下冠軍，展現不俗能耐。

▲中國一姐鄭欽文。（圖／路透）

▲中國一姐鄭欽文。（圖／路透）

「感謝今晚到場並享受這場比賽的每一位觀眾，」鄭欽文說，「也感謝我的團隊，你們努力讓我保持健康，今年我打了很多場比賽，但我依然站在賽場上奮戰。我希望未來會更好，最後祝賀冠軍高芙，這是你首次在此奪冠，祝你未來一切順利。」

關鍵字： 高芙鄭欽文WTA年終賽

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