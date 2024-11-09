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道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

▲佐佐木朗希、山本由伸 （圖／翻攝自推特@千葉ロッテマリーンズ 広報室）

▲佐佐木朗希、山本由伸。（圖／翻攝自X:千葉ロッテマリーンズ広報室）

記者楊舒帆／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希確定挑戰美職，美國Yahoo Sports報導指出，道奇是極具優勢的候補球隊，並列出8點，其中還提到大谷翔平與山本由伸曾在經典賽共同奮戰。

佐佐木朗希將透過入札制度在休賽季進入挑戰大聯盟的相關程序，在「道奇隊被認為是極具優勢的最有力候選人」的報導中，美國Yahoo Sports指出，佐佐木本人可能不會選擇道奇隊。

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該報導指出，「除了道奇隊外，還有多支擁有日本選手且具有爭冠實力的球隊，但似乎沒有比道奇更適合的球隊。不過，如果佐佐木本人『不想在大谷翔平和山本由伸的陰影下比賽』，那就是另一回事了。無論如何，最終還是取決於佐佐木自己的決定。」

該網站同時也列出了道奇隊比其他球隊更具優勢的八個條件：

1) 2024年的國際簽約金池（與25歲以下國際自由球員簽約時的簽約金）在所有球隊中最高，還剩250萬美元。
2）大谷翔平和山本由伸是2023年WBC日本隊的隊友。
3）連續12年打進季後賽，本季還奪得世界大賽冠軍。
4）以育成和投手策略規劃著稱。
5）已公布下季先發輪值將採用（非一般的五人制而是）六人制，這與日本職棒的每週一先發制度相似。
6）對日本球迷來說（主場洛杉磯的美國西岸時間）收看轉播的時間較為方便。
7）因為有大谷翔平這位無可比擬的知名人物，以及開創先例的野茂英雄，使道奇在日本的人氣遙遙領先其他球隊。
8）（主場洛杉磯）是北美洲日本人居住人數最多的地區。

該網站進一步指出，「與大谷翔平赴美時的過程相似，對大聯盟球隊而言，吸引佐佐木的重點不在於金錢數額。佐佐木很可能會以球隊能提供的『培育』和『舒適度』作為決定的關鍵點。」

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟道奇隊大谷翔平日本球員

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