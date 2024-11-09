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羅素遭拔先發！　瑞迪克：犯老毛病

▲▼湖人羅素遭拔先發。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人羅素遭拔先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人近期表現低迷，最近5場僅得1勝，今天（9日）賽前決定將控衛羅素（D'Angelo Russell）從先發陣容中撤下，改由瑞迪許（Cam Reddish）取而代之。

湖人在台灣時間7日面對灰熊之役，當時羅素在進攻時有不明智的出手選擇，讓新教頭瑞迪克（JJ Redick）看起來有些不滿，賽後瑞迪克表示，「羅素有時打得很好，但也有時候也會犯了老毛病。」

在瑞迪克的帶領下，羅素的開季表現有點水土不服，場均僅得到12分、5.8次助攻。以進攻聞名的羅素，投籃命中率目前僅有37.5%，並不符合球迷對他的期待，且無論是在進攻端還是防守端，羅素在場上有時顯得消極。

在社交平台上，瑞迪克有段影片被廣泛流傳。影片中羅素出手一計高難度的遭防後撤三分球，瑞迪克見狀，情緒激動地在椅子上暴跳如雷。瑞迪克今天（9日）表示，他的情緒並非專門針對羅素，而是對湖人團隊「25個失誤」感到沮喪，且他也在賽前與羅素進行了溝通。

「籃球是一個容易情緒化的運動。」，瑞迪克說道，「我是一個有競爭心、充滿熱情的人，有時候可能會控制不了情緒，這不是第一次發生，但是是第一次在推特上被廣泛傳播，以後說不定還會發生，可能就是2小時後，我不是殭屍，那些我們所謂沒有激情、沒有競爭心、沒有情緒表達的人才是殭屍。」

關鍵字： NBA瑞迪克羅素湖人

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