羅素遭拔先發！　瑞迪克：犯老毛病

▲▼湖人羅素遭拔先發。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人近期表現低迷,最近5場僅得1勝,今天(9日)賽前決定將控衛羅素(D'Angelo Russell)從先發陣容中撤下,改由瑞迪許(Cam Reddish)取而代之。

湖人在台灣時間7日面對灰熊之役,當時羅素在進攻時有不明智的出手選擇,讓新教頭瑞迪克(JJ Redick)看起來有些不滿,賽後瑞迪克表示,「羅素有時打得很好,但也有時候也會犯了老毛病。」

JJ Redick with some context on frustration with Lakers’ loss in Memphis and D’Angelo Russell’s play pic.twitter.com/rGrL58bg0A