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助公鹿中止連敗　新秀小傑克森：想盡可能幫助球隊

▲▼公鹿小傑克森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿小傑克森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間8日公鹿在主場以123比100擊敗爵士，終結了自開季以來的六連敗。開季至今，公鹿狀態極差，與爵士賽前戰績同為1勝6敗，但爵士是重建球隊，而公鹿目標是爭冠。本場2年級新秀小傑克森（Andre Jackson Jr.）有亮眼表現，全場繳出7分、3籃板、4助攻、4抄截的全能數據，幫助公鹿終止6連敗。從比賽內容可以看出，小傑克森已越來越適應NBA的節奏，小傑克森說道，「我覺得自己和隊友們在場上的化學反應越來越好，我正在學習自己在球隊中的角色，並把學到的東西應用到比賽中，然後繼續從中學習，並盡可能繼續幫助球隊。」

本場比賽中，小傑克森替代今夏公鹿的重要補強小崔特（Gary Trent Jr.）擔任先發。小傑克森在比賽中全力以赴，進行強硬防守，攻擊端衝刺快攻，並且拼命爭搶籃板。

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3天前對陣騎士的比賽，小傑克森從替補登場，上場25分鐘。在開季初期，小傑克森甚至未能進入輪換陣容，他明白這次先發機會至關重要，小傑克森表示，「這支隊伍裡有很多在NBA打了很長時間並取得成功的球員，對我來說，他們是已經建立起自己職業生涯的榜樣，他們給予我許多建議，對我來說每一點都很珍貴。」

 ▲▼公鹿小傑克森、安戴托昆波。（圖／路透）

▲▼公鹿小傑克森、安戴托昆波。（圖／路透）

替補出場的前鋒波提斯（Bobby Portis）也貢獻了19分6籃板，他在攻防兩端都帶來了能量，身為一名以勤奮為特色的球員，波提斯表示，「小傑克森每天都在挑戰自己，我喜歡這樣的球員，很高興他終於抓住了這次機會。」

久違的勝利讓全隊都很開心，但他們並沒有因此過於興奮，波提斯意識到從這場爵士戰開始，公鹿在接下來的7天內將要進行5場比賽，這樣的密集賽程使得這場勝利更加重要，波提斯說道，「這場勝利的重要性在於，接下來有一連串的比賽，這場勝利能幫助我們找到一些節，讓我們渡過難關。」

關鍵字： NBA小傑克森公鹿新秀

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