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「韓國隊大巨蛋練習只有2小時」　韓媒點出12強開打前最大隱憂

▲▼韓國隊派員來台情蒐，左起趙啓顯、柳仲逸、趙啓顯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊總教練柳仲逸（中）7月曾到台北大巨蛋勘查。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽即將開打，中華隊首戰對手韓國隊8日抵達台灣，將於9日在天母練習，不過韓媒《韓聯社》點出賽前最大隱憂，主要賽事場地台北大巨蛋，僅分配到2小時練習。

《韓聯社》描述，韓國新星金倒英曾在高尺巨蛋打出內野飛球，因古巴二壘手不熟悉巨蛋天花板而無法判斷落點而漏接。該報導提出擔憂，這樣的場面韓國隊也有可能發生。

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報導提到，由柳仲逸帶領的韓國隊，將在12強賽進行兩場比賽。大巨蛋去年底啟用，是一座可以容納4萬名觀眾的球場，與戶外球場相比，巨蛋在守備時必須注意的細節更多，包含天花板與人工草皮的特性，也有人指出外野看台部分白色座椅容易造成視線混淆。

韓國隊12強賽在大巨蛋的賽事為13日對中華隊、15日對日本隊，另14日對古巴、16日對多明尼加、18日對澳洲都在天母球場。

《韓聯社》指出，問題在於適應台北大巨蛋的時間不足，根據官方安排的練習時程，韓國隊9日、10日在天母球場訓練與練習賽，11日為休息日。進入巨蛋的時間為開打前一天12日，分配到的練習時間只有2小時。

不過總教練柳仲逸曾在7月中職明星賽時來勘查台北大巨蛋，他日前受訪時也回應過韓媒的擔憂，「我去過巨蛋，看起來守備應該不會有太大問題。」

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