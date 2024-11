河村勇輝、富勇啟生入選G聯盟名單　主帥：預計先發

▲▼灰熊河村永輝。(圖/達志影像/美聯社)

NBA發展聯盟(G-League)的30支球隊,台灣時間8日公布了本季的球員名單。其中,日本國家隊的2名後衛河村勇輝、富永啓生,分別入選了曼菲斯疾行隊、印第安納瘋蟻隊的球員名單,可能參加發展聯盟開幕賽。

由於灰熊隊上控球後衛有莫蘭特(Ja Morant)和小皮朋(Scotty Pippen Jr.),河村目前難獲得穩定的出場時間。曼菲斯疾行隊是灰熊隊的發展聯盟球隊,曼菲斯疾行總教練斯沃斯基(TC Swersky)表示,「河村學習力非常好,英語也說得非常流利,對場上的事物理解得很到位,他在場上展現出了非常快速的進攻,而且他並不自私。」

斯沃斯基補充道,「我認為河村能很好地適應我們的打法,他希望能獲得更多的機會,我們預計會在接下來的比賽中,讓河村作為先發登場。」,因此,河村預計將隨著疾行隊參加發展聯盟比賽,並且在隊中擔任主力。

河村勇輝在與灰熊隊簽訂「Exhibit 10」合約後,在季前賽打出精采的表現,獲得灰熊隊的一張雙向合約,成功延續旅美生涯。台灣時間10月26日對陣火箭的比賽中,河村替補登場,成為日本第4位踏上NBA舞台的球員,也是日本B聯賽(B.LEAGUE)首位進入NBA的球員。台灣時間11月7日對陣湖人的比賽中,他罰進了2個罰球,成功取得了NBA的首分。

富永啓生則上季帶領內布拉斯加大學闖進睽違10年的NCAA錦標賽,被選為「Big Ten」聯盟第2隊成員,並在NCAA的三分球大賽中獲得了冠軍。富永今夏也成為了首位入選「G聯盟聯隊」的亞洲球員,這支隊伍由NBA發展聯盟的明星球員組成。雖然富永在有限的出場時間裡都能繳出好成績,但遺憾的是,富永啓生在今年NBA選秀中並未被選中。

