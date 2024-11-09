河村勇輝、富勇啟生入選G聯盟名單　主帥：預計先發

▲▼灰熊河村永輝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA發展聯盟（G-League）的30支球隊，台灣時間8日公布了本季的球員名單。其中，日本國家隊的2名後衛河村勇輝、富永啓生，分別入選了曼菲斯疾行隊、印第安納瘋蟻隊的球員名單，可能參加發展聯盟開幕賽。

由於灰熊隊上控球後衛有莫蘭特（Ja Morant）和小皮朋（Scotty Pippen Jr.），河村目前難獲得穩定的出場時間。曼菲斯疾行隊是灰熊隊的發展聯盟球隊，曼菲斯疾行總教練斯沃斯基（TC Swersky）表示，「河村學習力非常好，英語也說得非常流利，對場上的事物理解得很到位，他在場上展現出了非常快速的進攻，而且他並不自私。」

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斯沃斯基補充道，「我認為河村能很好地適應我們的打法，他希望能獲得更多的機會，我們預計會在接下來的比賽中，讓河村作為先發登場。」，因此，河村預計將隨著疾行隊參加發展聯盟比賽，並且在隊中擔任主力。

▲▼河村勇輝。（圖／路透）

河村勇輝在與灰熊隊簽訂「Exhibit 10」合約後，在季前賽打出精采的表現，獲得灰熊隊的一張雙向合約，成功延續旅美生涯。台灣時間10月26日對陣火箭的比賽中，河村替補登場，成為日本第4位踏上NBA舞台的球員，也是日本B聯賽（B.LEAGUE）首位進入NBA的球員。台灣時間11月7日對陣湖人的比賽中，他罰進了2個罰球，成功取得了NBA的首分。

富永啓生則上季帶領內布拉斯加大學闖進睽違10年的NCAA錦標賽，被選為「Big Ten」聯盟第2隊成員，並在NCAA的三分球大賽中獲得了冠軍。富永今夏也成為了首位入選「G聯盟聯隊」的亞洲球員，這支隊伍由NBA發展聯盟的明星球員組成。雖然富永在有限的出場時間裡都能繳出好成績，但遺憾的是，富永啓生在今年NBA選秀中並未被選中。

back-to-back-to-back triples from Keisei Tominaga while scrimmaging today at training camp ???? pic.twitter.com/ggSxmyEfEm — Mad Ants Basketball (@TheMadAnts) October 30, 2024

台灣時間9月27日，富永與印第安納溜馬隊簽訂「Exhibit 10」合約，但翌日就被溜馬裁掉。隨後，他加入了溜馬隊下屬的發展聯盟球隊，印第安納瘋蟻隊。