公鹿雙星轟65分止住6連敗　里拉德坦承糟糕開局讓人「驚慌」

▲公鹿里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿開季慘吞6連敗，曝露出陣容老化、防守漏洞百出及板凳深度不足等問題，雙巨頭都陷入交易傳聞，團隊士氣低迷，所幸他們把握住今(8)日面對西區爐主爵士的機會反彈，靠著雙星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與里拉德(Damian Lillard)合砍65分，以123比100止住連敗。

公鹿此役迎回因右內收肌拉傷缺席了1場比賽的「字母哥」安戴托昆波，主帥瑞佛斯(Doc Rivers)賽前變陣，將小崔特(Gary Trent Jr.)降為替補，改由22歲小將小傑克森(Andre Jackson Jr.)先發，這位去年次輪新秀運動能力出色，有助於公鹿在防守端覆蓋更大的範圍。

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菜鳥季場均僅上場10分鐘的小傑克森把握機會發揮，他今日上場28分鐘，4投3中貢獻7分、4助攻和3籃板，外帶4抄截，正負值+19高居全隊第3，有望成為固定的先發得分後衛。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

爵士上半場外線火力意外凶猛，三分26投14中，取得61比57領先，公鹿在第3節靠著雙核心里拉德與安戴托昆波率隊打出17比1的猛烈反擊，翻轉了局面， 終場在「小李」攻下34分、「字母哥」猛砍31分、16籃板之下，以123比100、23分差止住6連敗，避免了自2014年3月以來首次的7連敗。

終於拿下本季第2勝，里拉德直呼感覺非常棒，「在糟糕的開局後，很容易對自己感到沮喪，開始有些驚慌和擔心。今晚我們以正確的心態上場，我命中了幾個三分球，我們堅持了下來。我們在防守端飛奔、分享球權，最終我們找到了節奏，打出幾波攻勢，我們只需要利用這個作為前進的動力。」

▲公鹿里拉德。（圖／達志影像／美聯社）