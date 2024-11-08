買大谷50盜起跑壘包變51盜拿不回　球迷控告道奇及馬林魚

▲道奇隊大谷翔平盜壘 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍大谷翔平本季50轟球目前正在打官司，但拍賣後價值高達439.2萬美元（約1.41億台幣），而大谷翔平51盜的壘包竟然也扯上官司，

一名南卡羅來納州的棒球迷戈塞特（James Gossett）控告洛杉磯道奇隊，聲稱自己才是超級大谷翔平創紀錄的第51次盜壘的合法擁有者，並希望聯邦法官能強制球隊交出這一個無價之寶。

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「事實非常簡單，代表這名球迷的律師理羅斯Richard Roth對《獨立報（The Independent）》表示。「他有權擁有那個壘包，我們要麼把壘包拿回來，要麼就拿回壘包的價值。現在這個壘包非常有價值。」

今年9月中旬，當時大谷翔平即將成為大聯盟史上首位「50轟、50盜」的球員。那時大谷已經有48轟、49盜，戈塞特了解大谷翔平很可能很快就會創造歷史。

大聯盟球隊每場比賽會多次更換新的壘包，用過的壘包以及各種球、球棒、頭盔等物品可以作為「比賽用」收藏品出售。普通的壘包可以賣到不到100美元；如果大谷的第50次盜壘壘包出現在市場上，可能會賣到無法估量的高價。

戈塞特知道大谷達成50盜的壘包，一定會被收走，但比賽中使用的其他壘包標價是2500美元。他在美國時間9月18日道奇隊客場出戰馬林魚隊的比賽前半小時，透過電子郵件聯繫馬林魚工作人員，想購買一件物品加入他的個人收藏。

他告訴馬林魚隊的代表：「我想要的是大谷達成50盜時起跑的那個壘包。我知道他想要50盜的壘包，但我想要他起跑的那個壘包。這是給某人的特別禮物，謝謝。請讓我知道我們是否達成協議。如果是今晚或明天，那就是我要的壘包，我會支付2500美元。」

經過一番來回溝通，銷售代表回覆：「明白。沒有問題。如果今天或明天發生的話。」戈塞特回信確認：「好的，謝謝。所以如果他今天或明天做到，這個壘包就是我的，對嗎？」

「是的，先生！」銷售代表告訴戈塞特，「我現在沒有給你開具發票，原因是我們希望事情先發生。這樣我們就不需要之後退還款項。」

9月18日的比賽中大谷沒有盜壘。然而，9月19日比賽的一局上，大谷從二壘盜向三壘，完成了他本賽季的第50次盜壘。

激動的戈塞特立即給馬林魚隊的銷售代表發了郵件，寫著：「是的，他做到了！！！哦，我的天。第一局，二壘。請立即回郵確認你已經拿到了那個壘包。」

「第50次盜壘時的二壘壘包，已被取下並為你留存，」馬林魚隊的代表回覆：「稍後今晚會開具發票。」

然而，馬林魚似乎在傳遞訊息時有了錯誤，戈塞特想要的二壘壘包，竟然沒有被換掉，二局上大谷打出安打並且成功盜向二壘，本來只是一個普通的50盜時起跑壘包，變成了大谷的第51次盜壘壘包。

大谷隨後在同一場比賽中打出了他的第49、第50和第51支全壘打，達成「50轟、50盜」的成就。而51盜壘包也被收走。

戈塞特在不知道壘包未被更換的情況下，9月20日發信郵件給馬林魚隊詢問為何尚未收到壘包的發票。

「我非常遺憾地通知你，你有意購買的大谷第50次盜壘時的二壘無法出售，」馬林魚隊銷售代表回信說。「這個壘包交給了洛杉磯道奇隊。原因是該壘包成為了第51次盜壘的壘包。我之前並未被告知球隊會收第51盜壘包，更不用說第50次盜壘後的壘包也會成為第51次盜壘的壘包了。請讓我知道是否有其他我可以幫忙的。謝謝。」

戈塞特和馬林魚隊有達成壘包出售的約定，他指控馬林魚隊違反合約，並指控道奇隊占有。律師說：「這個壘包被洛杉磯道奇隊非法占有，道奇隊從原始所有者馬林魚隊那裡得到了這個壘包，」

訴訟要求將壘包交給戈塞特，並指出大谷在同一場比賽中的第50轟球以440萬美元的高價售出。律師表示：「如果馬林魚隊在大谷第50次盜壘後就取下二壘壘包，那第51次盜壘就會是一個不同的壘包，這場爭議就不會存在。」

「我們的底線是，當時有一份合約，」羅斯說。「跟馬林魚隊有協議，但他們把壘包給了道奇隊。那是胡說八道。你不能那樣做。」

道奇隊對此沒有評論。馬林魚隊則是沒有回應。