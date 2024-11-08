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大聯盟列出12強賽受期待8球員　中華隊林昱珉名列第4

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽將在台灣時間10日開打，大聯盟官網整理了8位受期待的球員，其中包括中華隊投手林昱珉，位在第4位。

12強賽事即將在本週末開始比賽，A組預賽將於10日在墨西哥開始3場比賽，而B組將於13日在日本和台灣開始比賽。這項比賽由世界棒壘球聯盟（WBSC）排名的全球前12名球隊參賽，是僅次於世界棒球經典賽和奧運會的最大國際棒球賽事。

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大聯盟官網摘錄了大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）在最新一期的《國際棒球動態》報導，點出本次比賽他最期待看到的8位球員，以及應該密切關注的球員。

其中中華隊旅外投手林昱珉在8名球員排在第4位，文中介紹他是響尾蛇隊排名第7的新秀，並說明林昱珉今年因在休息區被一個界外球擊中臉部，進入傷兵名單6週，限制了他的投球局數和進入大聯盟球隊的機會，但響尾蛇隊對他有很深期待，將21歲左投林昱珉在賽季末送到3A進行一次先發。

報導中分析，與大多數投球新秀不同，林昱珉不是速度型選手，他的球速大多在90英里左右。然而，他的80英里變速球能夠讓打者揮空，並且還擁有穩定的曲球、滑球組合，使打者難以捉摸。林昱珉在今年秋天的亞利桑那秋季聯盟（AFL）中投了9局，有9次三振。

排名第一受期待的是光芒2A外野手辛普森（Chandler Simpson），文中表示，美國隊名單上有一些更高調的球員，包括辛普森的光芒隊隊友、百大新秀排名第4的威廉斯（Carson Williams），但辛普森擁有令人驚嘆的速度，本來是二壘手但移到外野，穩健的打法和那閃電般的速度讓辛普森在今年球季有0.355打擊率，並且有104次盜壘成功。

第2名是日本隊高橋宏斗，他是去年2023年世界棒球經典賽冠軍日本隊的一員，今年僅22歲，已經是日本職棒最好的投手之一，今年在中日龍出賽20場，戰績為12勝4敗，防禦率1.38，143.2局中投出130次三振。高橋宏斗與山本由伸一起訓練後更上一層樓。擁有90英里以上的快速球和致命的指叉球，不要驚訝，他是下一個讓大聯盟球隊垂涎三尺的球員。

韓國隊金倒英則是排名第8，他剛剛結束了一個令人難以置信的2024賽季，並在韓職總冠軍賽擊敗三星獅奪冠。年僅20歲的金倒英成為韓職史上最年輕的30轟、30盜球員，今年球季共打出38支全壘打、40次盜壘成功，並成為最快得分100分的最年輕球員，只用了97場比賽，打破了1998年當時22歲的李承燁創下的紀錄。加上0.347的打擊率，應該會讓任何面對韓國隊的投手感到恐懼。

另外，澳洲隊陣中克里夫蘭守護者隊第1號新秀巴札那（Travis Bazzana）、荷蘭隊左投法利（Dylan Farley）、波多黎各隊維列加斯（Edgardo Villegas）及古巴重砲孟卡達（Yoan Moncada）。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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