12強韓國教頭曝先發策略：必須先打贏台灣！沒有好對付的球隊

▲韓國隊季中派員來台情蒐，左起趙啓顯、柳仲逸、趙啓顯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

韓國隊總教練柳仲逸今（8日）率領28人國家隊啟程來台，首戰將於13日晚間6點30分在台北大巨蛋迎戰地主台灣。柳仲逸透露，由於僅有4名先發投手，首戰投手預計第5戰會再登板。

韓國隊將於9日至12日進行台灣當地適應訓練，柳仲逸強調，這段期間將著重在球員狀態調整，而非訓練強度。「比起訓練，更注重調整狀態。我也告訴選手們要好好調整身體。」

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由於先發戰力較為薄弱，他表示將積極運用中繼投手來調度投手群。 不過只有賽前一天能進行大巨蛋訓練，柳仲逸透露，已親自前往場勘，認為不會造成太大困擾，「守備方面應該不會有困難」。

針對打線部分，四棒人選仍未底定的柳仲逸表示將視對手狀況靈活調整。他也特別提到練習賽時將著重測試打線的連貫性，「雖然不知道對手會派出什麼投手，但我們的打者首先要能打到球。要能得到很多分數。我想要試驗看看如何安排打序才能有好的連貫性。」

關於先發投手的構想？ 柳仲逸則表示，「能擔任先發的投手有4人。第一場比賽的先發投手會在最後一場再度先發。」 「我們必須先打贏台灣，之後還要贏日本、古巴，還有多明尼加也都要贏。」

柳仲逸指出，球隊的首要目標是晉級東京巨蛋超級循環賽，為此韓國必須在B組至少拿下第二名。他強調：「沒有容易對付的球隊，我們會全力以赴打好每一場比賽。」