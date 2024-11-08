貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

記者王真魚／綜合報導

道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）社群管理創作者比吉（Beezy Betts）在7日更新了自己的TikTok，分享了貝茲主辦的家庭聚會上的片段。

畫面中顯示，大谷翔平與妻子真美子及山本由伸等人也參加了這場派對。 在影片中，大谷翔平和真美子等人在室內籃球場享受打球的樂趣。

大谷遠處投出的三分球被彈出籃框，曾為企業籃球選手的真美子，將球華麗地投入籃框。 大谷的第二次跳投則完美入籃。

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影片中提到，「投進跳投的大谷翔平妻子無疑是最厲害的。」 粉絲觀看影片後，留言表示：「真美子女士果然很厲害」「在籃球方面真美子女士反而更強呢，真是太厲害了」「真美子女士太帥了」「即使是天才大谷，在籃球上也比不過真美子女士」「這是難得的畫面」「大谷的投籃也很漂亮」「真美子女士實在太迷人了」等評論。

▲大谷翔平、妻子真美子打籃球 。（圖／截自TikTok）