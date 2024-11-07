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12強韓國28人名單出爐！嚴相伯意外落選　先發僅剩4人

▲斗山熊郭斌。（圖／斗山熊官方粉絲團）

▲斗山熊郭彬。（圖／斗山熊官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

世界12強B組預賽於13日開打，韓國隊28人名單已正式確定。韓國職棒（KBO）在7日宣布完整名單，其中投手嚴相伯意外落選，使得先發投手陣容面臨人力吃緊的情況，4名先發投手將應戰5場預賽。

韓國隊自10月24日開始集訓，並充分運用賽事規定可在開賽前更動最終名單的機制，密切觀察每位選手的當前競技狀態後，才決定最終參賽名單。

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在原本參與集訓的34名選手中，投手金施勳（NC）、嚴相伯（KT）、田尚鉉（KIA）、趙珉奭（尚武隊），捕手韓埈洙（KIA）和內野手金永雄（三星）未能入選最終名單。

值得注意的是，因金永雄未能入選，導致三星獅隊無一位選手進入國家隊。對此，韓國隊總教練柳仲逸解釋，「他的肩膀狀況影響揮棒。這不是在比賽中受傷的，據說是在搭乘巴士前來加入國家隊時就出現問題。」最終因為未能出戰對古巴的熱身賽而被排除在名單之外。

韓媒指出，最令人意外的落選者是嚴相伯，隨著他的落選，韓國隊的先發投手陣容僅剩下郭彬、崔丞鎔（兩人皆效力斗山熊隊）、高永表（KT）、任燦圭（LG雙子）4人。這意味著韓國隊將以4名先發投手應戰B組5場預賽。

韓國隊一直到今天才決定最終名單，主要是牛棚陣容太過堅強，教頭柳仲逸坦言相當難以取捨。如今確定名單，球隊今天完成在國內的最後一次訓練後，將於8日啟程前往台灣，展開當地適應訓練。

韓國12強完整名單如下

投手

名字 球隊
鄭海英 KIA
郭道奎 KIA
崔智旻 KIA
劉泳澯 LG
任燦圭 LG
郭彬 斗山
金澤延 斗山
李映河 斗山
崔丞鎔 斗山
高永表 KT
朴英賢 KT
蘇珩準 KT
趙丙炫 SSG
金書賢 韓華

捕手

名字 球隊
朴東原 LG
金亨俊 NC

內野手

名字 球隊
金倒英 KIA
文保京 LG
申珉宰 LG
朴成韓 SSG
羅承燁 樂天
金揮執 NC
金周元 NC
宋成文 英雄

外野手

名字 球隊
崔元準 KIA
洪昌基 LG
尹棟熙 樂天
李主刑 英雄
關鍵字： 韓國隊世界12強先發投手預賽最終名單

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