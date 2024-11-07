12強韓國28人名單出爐！嚴相伯意外落選　先發僅剩4人

▲斗山熊郭彬。（圖／斗山熊官方粉絲團）
記者王真魚／綜合報導
世界12強B組預賽於13日開打，韓國隊28人名單已正式確定。韓國職棒（KBO）在7日宣布完整名單，其中投手嚴相伯意外落選，使得先發投手陣容面臨人力吃緊的情況，4名先發投手將應戰5場預賽。
韓國隊自10月24日開始集訓，並充分運用賽事規定可在開賽前更動最終名單的機制，密切觀察每位選手的當前競技狀態後，才決定最終參賽名單。
在原本參與集訓的34名選手中，投手金施勳（NC）、嚴相伯（KT）、田尚鉉（KIA）、趙珉奭（尚武隊），捕手韓埈洙（KIA）和內野手金永雄（三星）未能入選最終名單。
值得注意的是，因金永雄未能入選，導致三星獅隊無一位選手進入國家隊。對此，韓國隊總教練柳仲逸解釋，「他的肩膀狀況影響揮棒。這不是在比賽中受傷的，據說是在搭乘巴士前來加入國家隊時就出現問題。」最終因為未能出戰對古巴的熱身賽而被排除在名單之外。
韓媒指出，最令人意外的落選者是嚴相伯，隨著他的落選，韓國隊的先發投手陣容僅剩下郭彬、崔丞鎔（兩人皆效力斗山熊隊）、高永表（KT）、任燦圭（LG雙子）4人。這意味著韓國隊將以4名先發投手應戰B組5場預賽。
韓國隊一直到今天才決定最終名單，主要是牛棚陣容太過堅強，教頭柳仲逸坦言相當難以取捨。如今確定名單，球隊今天完成在國內的最後一次訓練後，將於8日啟程前往台灣，展開當地適應訓練。
韓國12強完整名單如下
投手
|名字
|球隊
|鄭海英
|KIA
|郭道奎
|KIA
|崔智旻
|KIA
|劉泳澯
|LG
|任燦圭
|LG
|郭彬
|斗山
|金澤延
|斗山
|李映河
|斗山
|崔丞鎔
|斗山
|高永表
|KT
|朴英賢
|KT
|蘇珩準
|KT
|趙丙炫
|SSG
|金書賢
|韓華
捕手
|名字
|球隊
|朴東原
|LG
|金亨俊
|NC
內野手
|名字
|球隊
|金倒英
|KIA
|文保京
|LG
|申珉宰
|LG
|朴成韓
|SSG
|羅承燁
|樂天
|金揮執
|NC
|金周元
|NC
|宋成文
|英雄
外野手
|名字
|球隊
|崔元準
|KIA
|洪昌基
|LG
|尹棟熙
|樂天
|李主刑
|英雄
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