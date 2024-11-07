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公鹿季後賽無望？　開季7戰1勝僅3隊能進季後賽

▲▼字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「東區強權」密爾瓦基公鹿隊開季狀態極差，本季前7場比賽只贏了1場，是隊史自30年來的最差開季戰績，根據Sportradar的數據，NBA歷史上有20支球隊在前7場比賽中只贏了1場後依然打進季後賽，但本世紀只有3支球隊做到過。2003-04賽季的邁阿密熱火，2004-05賽季的芝加哥公牛，以及2021-22賽季的紐奧良鵜鶘。

儘管歷史數據對公鹿隊不利，但公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）依然有信心，認為公鹿能夠扭轉頹勢，瑞佛斯表示，「這種擔憂（開季戰績不佳）只會來自外界，球隊內部是沒有任何壓力的。」

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開季前7場比賽中，公鹿有6場是客場比賽，其中有2場是輸給開季8連勝不敗的克里夫蘭騎士，2場分別以2分、1分之差失利。

公鹿的慢熱開局讓其他29支球隊感到興奮，因為假如陣中王牌球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對球隊現況感到不滿，並要求交易，那各隊將有機會獲得這位2屆MVP大前鋒。

近期金州勇士就傳出有意替柯瑞（Stephen Curry）找來安戴托昆波助陣。儘管謠言漫天，安戴托昆波在與克里夫蘭的比賽後表示，「球隊最近已經開始朝著正確的方向發展。」

僅以低分之差輸給騎士後，安戴托昆波表示，球隊已慢慢進入狀況，「雖然並不代表我們之後會取得5連勝或10連勝，但我知道我們有打得更好，我們更信任彼此了。」

板凳悍將前鋒波提斯（Bobby Portis）表示，「每支球隊都會有低潮，只是我們的低潮來得比較早。」公鹿接下來將有4場主場比賽，波提斯說道，「接下來戰績只能往上升了，不可能比現在更糟糕。」

關鍵字： NBA籃球

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