公鹿季後賽無望？　開季7戰1勝僅3隊能進季後賽

「東區強權」密爾瓦基公鹿隊開季狀態極差,本季前7場比賽只贏了1場,是隊史自30年來的最差開季戰績,根據Sportradar的數據,NBA歷史上有20支球隊在前7場比賽中只贏了1場後依然打進季後賽,但本世紀只有3支球隊做到過。2003-04賽季的邁阿密熱火,2004-05賽季的芝加哥公牛,以及2021-22賽季的紐奧良鵜鶘。

儘管歷史數據對公鹿隊不利,但公鹿總教練瑞佛斯(Doc Rivers)依然有信心,認為公鹿能夠扭轉頹勢,瑞佛斯表示,「這種擔憂(開季戰績不佳)只會來自外界,球隊內部是沒有任何壓力的。」

Doc Rivers on the Bucks’ 6-game losing streak:



“We will make the playoffs. I'm not worried about that.”



(via @eric_nehm) pic.twitter.com/WnPWWfd16M